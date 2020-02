«Spogliato degli abiti per votare la vita alla religione» Achille Lauro

Si è presentato, sulla scalinata della prima puntata della 70esima edizione di Sanremo, con un mantello di velluto nero e oro e una tutina semitrasparente. Achille Lauro spiega di aver citato nella sua performance il momento in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione.

Scandalo

“Il futuro- ha spiegato il cantante- mi vedrà sempre più impegnato in varie forme di arte, senza mai allontanarmi dalla mia prima musa inspiratrice, la musica.” Achille Lauro

Achille Lauro si è presentato sul palco dell’Ariston con un lungo mantello di velluto nero ricamato a mano, che ha lasciato cadere per scoprire una tutina con paillettes oro e argento firmata Gucci. Il rapper ha interpretato la famosa scena attribuita a Giotto in una delle “Storie di San Francesco” della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della storia del Santo, in cui si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.

Perché

“La storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità” Achille Lauro

Achille Lauro non ha paura dei giudizi, quindi ha deciso di osare in diretta mondiale. Disposto anche al rischio di arrivare ultimo, nonostante il suo grande talento, chissà cosa ci riserverà il rapper per le prossime serate, non ci resta che aspettare.