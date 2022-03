Zara. C’è chi lo odia e c’è chi lo ama. Chi non trova mai la taglia giusta di pantaloni e chi invece nel negozio spagnolo si rifà abitualmente l’intero guardaroba. Una cosa però è certa: piaccia o non piaccia il buon rapporto qualità-prezzo di Zara è indiscutibile. Ricercatezza dei capi ed un ottima imitazione di indumenti dei grandi marchi a prezzi ben che ragionevoli, facendo così dei suoi prodotti un lusso accessibile. La qualità e l’eleganza della catena ha conquistato persino la futura regina, ebbene sì anche Kate Middleton veste Zara. Ed è proprio di adesso la caccia al vestito rosa firmato Zara, diventato virale sui social e che ha scatenato una vera e propria corsa all’acquisto.

Dunque, proprio ultimamente il negozio ha subito un inaspettato “tutto esaurito” di un abito di raso color rosa tenue. Il merito è stato di TiktTok, la piattaforma ormai alveare di contenuti virali di ogni tipo. Tendenza del momento, proprio il famoso vestitino rosa che ha fatto letteralmente impazzire tutti quanti. Vediamo che cosa è successo, qual’è il capo già sold-out e quanto costa l’abito.

Tutta TikTok ossessionata dal “vestito rosa”

L’attuale ossessione della piattaforma che vede come protagonista il virale vestito rosa di Zara è una vera e propria dichiarazione di moda. La tendenza del capo è cominciata il mese scorso quando una TikToker, Marina Rough, ha pubblicato un video che la ritraeva mentre scartava il suo nuovo vestitino annunciando a gran voce di aver trovato: “il vestito perfetto”.

Il video di Marina, diventato virale, ha raccolto oltre 1,4 milioni di visualizzazioni, scatenando una vera e propria tendenza ed una corsa all’acquisto verso il vestito di raso rosa firmato Zara. Cifre altissime anche per l’hashtag del vestito #ZaraPinkDress, che ha già collezionato su TikTok più di 2,1 milioni visualizzazioni. Insomma, l’abito ha fatto davvero impazzire tutti. Ma vediamo quanto costa il capo tanto cercato e come è fatto.

L’abito virale, caratteristiche e prezzo

Il vestito rosa di Zara che ha conquistato l’intero internet è apparentemente molto semplice, di color rosa e di raso. Il vestito ha caratteristiche cut-out, l’espressione significa “ritaglio”, vuol dire che permette di intravedere porzioni di pelle, in questo caso sulla schiena. Di color rosa tenue il vestito parte già ben che avvantaggiato, infatti il rosa è un colore che torna puntualmente di moda quasi ogni anno. L’abito cade morbido avvolgendo delicatamente il corpo, conferendo così forte sensualità ed allo stesso tempo raffinatezza ed eleganza. Tanto che molte acquirenti lo hanno comprato addirittura per indossarlo nelle vesti di damigella. Il materiale conferisce un tocco di qualità al prodotto non indifferente. Ma qual’è il costo?

Come abbiamo già accennato, Zara ha tanto successo proprio per il suo rapporto qualità-prezzo. I capi sono buoni, duraturi e ricercati, ad un prezzo accessibile. Questo vale anche per l’abito andato a ruba. Il prezzo è infatti di 60 dollari, che corrisponde circa a 55 euro nostri. Insomma per chi ama la moda e vuole essere sempre in tendenza senza spendere un capitale, il famosissimo vestito rosa di Zara è un ottimo compromesso.