Kate Middleton Zara, vestito in pied de poule e via: la visita ufficiale è servita

Abbiamo già avuto modo di indagare abbondantemente tutti gli stili indossati da Kate Middleton nel corso degli anni. Innegabile fashionista e itGirl, Catherine detta legge in fatto di glam, proponendo involontariamente abiti low-cost facilmente reperibili. Per Kate Middleton Zara è un brand dal quale attingere spesso e volentieri. Ultimo ma non ultimo il suo ultimo outfit per tutte le tasche!

Kate Middleton Zara vestito pied de poule e via: la visita ufficiale è servita

Avevamo già avvistato la Cambridge qualche tempo fa, in una soleggiata visita a Bradford, con indosso un capospalla di Alexander McQueen verde militare e un abito stampato Zara in pied de poule. Completavano la mise una cintura e un fiocco sul collo. Sagome eleganti, lunghezze esclusivamente midi, linee pulite e rimandi al passato, queste le caratteristiche principali del suo Daywear. Tutti gli outfit pensati per gli eventi ufficiali sono corredati da cappellini bon ton, guanti e gioielli preziosi. La squad d’assalto di Kate Middleton è composta prevalentemente da Alexander McQueen e Jenny Packham, soprattutto quando si tratta di red carpet. Il guardaroba della Duchessa di Cambridge però contiene anche qualche ready to wear low cost. E non è nemmeno l’ultimo pregio modaiolo di Cat, poiché tra i vip si può proclamare prima nel ‘riciclo’ di abiti già indossati.

Stiamo parlando dell’ultimo evento al quale ha partecipato, in occasione della visita al ‘Centre for Longitudinal Studies’ dello University College di Londra. Kate Middleton ha indossato per la seconda volta un abito di Zara che aveva già sfoggiato Bradford nel luglio del 2020. Ai tempi aveva indossato una borsa Midi Mayfair in vernice nera con stampa coccodrillata di Aspinal of London con décolleté a punta scamosciate, nere e con il tacco largo. Gli orecchini ZEEN completavano magistralmente. Questa volta Kate l’ha indossato con un paio di décolleté grigie stampa cocco, firmate Hugo Boss. In fatto di moda la vera boss è lei!