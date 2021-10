Hotel di lusso economici, una notte in un 5 stelle al prezzo di due pizze

Gli Hotel di lusso sono dispendiosi, e questa è una verità oggettiva. Soggiornarvici per una settimana potrebbe sembrare un sogno assai lontano, soprattutto per i tempi che corrono. Ciò che non tutti sanno però è che non è dappertutto così. E se soggiornare in un hotel extra lusso non fosse costoso? Hotel di lusso economici.

Hotel di lusso economici, non è un miraggio nel deserto

Per poter raggiungere le cinque stelle, le strutture prese in considerazione per questa lista – dicono da Top Dollar – devono raggiungere dei requisiti prestabiliti in fatto di ospitalità e luxury. Cominciando dalle camere, spaziose e con ogni genere di comfort. Per non parlare dei servizi: dalle spa alle piscine alle palestre fino al ristorante e alla carta dei vini.

Vi siete mai chiesti qual è l’hotel di lusso con il prezzo più basso del mondo? Noi sì, e lo abbiamo scovato per voi, udite udite: costa solo 24 euro a notte. Si trova in India ed è il Novotel di Ahmedabad, nell’ovest del Paese, un business hotel rivolto soprattutto agli uomini di affari. Offre però ogni genere di comfort. E il prezzo è davvero alla portata di tutti: 28 dollari a notte per una doppia, l’equivalente di circa 24 euro.

Il lussuoso hotel si trova vicino all’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel (AMD). C’è una piscina all’aperto, una spa e un ristorante giapponese/coreano. Dei 5 stelle più economici del mondo, ben otto dei primi dieci della classifica si trovano in Asia: in particolare sono tutti concentrati in Indonesia e Cambogia, e qui al massimo si arriva a spendere l’equivalente di circa 33 euro.