Hotel di lusso. Casa Ojalà, “solo” 27 mq tra i vigneti: il paesaggio in una stanza

Una meraviglia immersa nei vigneti di Brunello di Montalcino, all’interno della proprietà dell’hotel di lusso Rosewood Castiglion del Bosco. Dal panorama di cui gode, dagli sterminati spazi che la circondano, Casa Ojalá potrebbe sorgere in ogni luogo ma anche in nessuno. Frutto di una fantasia troppo spiccata. Scopriamola insieme.

Casa Ojalá è stata concepita dell’architetto italiano Beatrice Bonzanigo, ed è una guest house senza radici. Una costruzione extra lusso che appartiene ad un posto preciso e che sarebbe a proprio agio in almeno altri mille. Ideata per essere costruita rigorosamente in luoghi dai panorami mozzafiato. La struttura è totalmente sostenibile, con richiami al mondo nautico e un fascino da mozzare il fiato. Un luogo dove passare una notte o meglio vivere un’esperienza. Su Harpersbazaar.com si legge: “Legni ricercati, tessuti in plastica riciclata, ceramica lavorata solo a mano, tutto tassativamente made in Italy, e poi pannelli ad energia solare sul tetto e un sistema di raccolta d’acqua piovana e uno di purificazione delle acque. A Casa Ojalà lusso, sostenibilità e artigianalità si incontrano”.

Hotel di lusso in Toscana Casa Ojalà: 27 mq da sogno tra i vigneti

Ispirata dai viaggi nella vasta e sconfinata campagna delle Ande settentrionali, l’architetto Beatrice Bonzanigo ha cercato di creare un rifugio dove uno – lei! – potrebbe comodamente sostare qualche giorno senza interrompere l’immersione fisica ed esistenziale nel paesaggio. Nasce così Casa Ojalá: coniugare il comfort di lusso con una struttura che si adatta perfettamente all’ambiente circostante, permettendo agli ospiti di riscoprirsi immersi nella natura. Dopo il suo debutto annunciato alla Milano Design Week nel 2019, Beatrice ha fondato Casa Ojalá srl con Ryan Nesbitt. Il progetto iniziale pensato per svilupparsi in una produzione su vasta scala e rendersi disponibile per hotel e boutique in tutto il mondo. La prima unità è stata installata nel giugno 2021 a Rosewood Castiglion del Bosco, Toscana.