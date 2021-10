È autunno, siamo in barca sul Lago di Como e stiamo per arrivare in quello che sarà il nostro alloggio per il weekend. Dal lago risulta impossibile scorgere la struttura, l’hotel di lusso di Luis Contreras: maestria di architettura e design. Non una villa barocca in pieno stile Lago di Como, bensì minimalismo, innovazione e modernità.

Hotel di lusso, sul Lago di Como la suite più preziosa: Il Sereno by Patricia Urquiola

L’intero progetto hotel di lusso è stato affidato a Patricia Urquiola, sorge così Il Sereno Lago di Como, tra le strutture extra lusso più amate della zona. Ai magnifici spazi dell’hotel è appena arrivata l’ultima novità: la Penthouse Suite, unica nel suo genere, una pietra preziosissima. Vanta una vista pazzesca sul lago, la Penthouse Suite de Il Sereno, anch’essa come il resto dell’hotel porta la firma di Patricia Urquiola. Esploriamola insieme: 150 mq, di cui 30 di terrazza e 50 di giardino, che fanno sfoggio di tutta l’italianità del design del Bel Paese. All’interno pezzi d’archivio e nuove creazioni che trovano un equilibrio sorprendente. Vico Magistretti, Gio Ponti, Franco Albini ma anche Ettore Sottsass e poi ovviamente le creazioni della stessa Urquiola, molte delle quali in vendita sul sito dedicato.

I materiali dell’hotel di lusso sono squisitamente made in Italy così come anche i soffitti, che sono in legno di noce Canaletto. Non fanno eccezione i muri, in pietra Verde Alpi, e i pavimenti in Ceppo di Gre, fino alle eccellenze comasche. Forte richiamo alle sete anni ’50 i tessuti, tra cui quelli utilizzati per le federe dei cuscini che ripropongono il paesaggio che si ammira dalla finestra. Insomma, qualsiasi oggetto scelto da Urquiola per la suite intende celebrare l’Italia in ogni suo aspetto.