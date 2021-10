Cyber Monday e Black Friday: grandi opportunità per tutti

Il mondo della tecnologia, grazie a idee nuove e dispositivi progettati per migliorare le attività quotidiane, è sempre affascinante. Appassionati in tutto il mondo sono alla ricerca del prodotto elettronico più performante per soddisfare le proprie esigenze lavorative o di divertimento. Spesso, però, si deve fare i conti con il costo di questi articoli che non sempre sono accessibile a tutti, perciò è bene porre attenzione su possibili sconti e promozioni; a tal proposito, per gli appassionati di tecnologia ma non solo, queste promozioni vengono concentrate nel Cyber Monday e nel Black Friday.

Black Friday e Cyber Monday: occasioni da cogliere

Con il termine Black Friday si identifica quel periodo dell’anno dove vengono messi a disposizione dei consumatori numerosi sconti rilevanti sui prodotti selezionati. Esistono varie teorie sull’origine del nome, tra le quali ad esempio che viene denominato “Venerdì nero” per richiamare il blocco stradale avvenuto a Filadelfia in un venerdì degli anni ’30 causato proprio da un evento di grandissimi sconti.

Il Black Friday usualmente si svolge il 26 novembre di ogni anno, tecnicamente il venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento. Negli ultimi anni però la data è stata spesso cambiata e prolungata su più giorni per incentivare i consumatori nell’acquistare prodotti in sconto.

Il Cyber Monday, invece, è il lunedì successivo al Black Friday e si caratterizza per lo sconto su prodotti prettamente rivolti al settore della tecnologia. È un giorno particolarmente apprezzato dagli appassionati del mondo tech poiché è l’ultimo giorno del Black Friday e spesso vi sono le promozioni più interessanti. Nel 2021 il Cyber Monday sarà lunedì 29 novembre, ma è importante sottolineare come questo avvenimento nel corso del tempo sia stato spalmato sull’intero mese di novembre, mentre in passato vi era un vero e proprio dogma sulla loro collocazione temporale. Le promozioni iniziano dalle ore 00:01 di lunedì 29 novembre e proseguono per tutta la giornata fino alle ore 23:59 dello stesso giorno.

L’iniziativa del Cyber Monday e del Black Friday sono sicuramente un’occasione, ma quali possono essere i prodotti in sconto acquistabili in ambito tecnologico per bisogno o per passione?

Televisori

Chi ha bisogno di una Smart Tv OLED, LCD o LED nei formati FHD, 4K o 8K troverà nel Cyber Monday e nel Black Friday delle opportunità imperdibili grazie a società come ad esempio Mediaworld, che offre televisori di qualità che soddisfano le esigenze dei consumatori. La grandezza, il costo e le funzionalità deli televisori daranno modo ai clienti di selezionare il prodotto migliore per la propria casa o ufficio, risparmiando sui costi finali e potendo approfittare dell’acquisto sia nei negozi fisici che online.

Notebook

Negli ultimi mesi la necessità di lavorare o studiare in smart Working ha evidenziato l’importanza di acquistare un notebook di qualità. Questa tipologia di prodotto usualmente ha un costo rilevante che nei giorni del Black Friday e Cyber Monday può ridursi notevolmente. Chi ha la necessità di cambiare o di acquistare un notebook troverà la soluzione ideale tra i tantissimi dispositivi selezionati dall’azienda.

Apple Watch

La famosa casa produttrice Apple difficilmente abbassa i prezzi dei suoi prodotti, non è da meno anche il celebre Apple Watch. Durante gli eventi dedicati alle offerte, invece, ad esempio Mediaworld spesso inserisce nel suo catalogo anche prodotti Apple in sconto, garantendo ai suoi clienti la massima trasparenza e affidabilità.

Asciugatrici

Tra gli elettrodomestici più ricercati nel giorno del Black Friday figura sicuramente l’asciugatrice. Questo comodissimo prodotto, capace di sopperire all’ingombrate stendibiancheria, è sempre più ricercato dai consumatori. Da Mediaworld, asciugatrici con classe di efficienza energetica A+++ vengono proposte al fine di migliorare la qualità della vita dei clienti e di preservare il pianeta da emissioni di biossido di carbonio.

iPhone

Difficilmente si resiste al fascino di un iPhone e, con la recente conferenza stampa di presentazione del nuovo iPhone 13, tutti gli appassionati sono alla ricerca del modello precedente in sconto. Il Black Friday è il giorno perfetto per ricercare il prodotto tanto desiderato. Uno smartphone capace di abbinare estetica e prestazioni, dotato di un hardware performante e di un software che cura nei minimi dettagli ogni bisogno degli utenti.

iPad

Non esistono solo notebook, televisori e orologi digitali, Mediaworld si impegna a selezionare anche tablet di altissima qualità. L’iPad è sicuramente il tablet per eccellenza, una qualità costruttiva eccezionale si lega a funzionalità e una batteria di altissimo livello. Dall’iPad Air, all’iPad mini passando al più performante iPad Pro, Black Friday e Cyber Monday potrebbero essere i giorni perfetti per acquistarne uno in offerta, magari come regalo per una persona cara.

Conclusioni

Il Cyber Monday e il Black Friday sono quindi eventi che offrono promozioni e sconti estremamente vantaggiosi agli appassionati di tecnologia. Sempre più persone usufruiscono delle offerte nel periodo di novembre per anticipare i regali di Natale, risparmiando cifre considerevoli soprattutto sui grandi elettrodomestici. È importante sottolineare come negli ultimi anni le offerte vengano spalmate nell’arco di tutto il mese di novembre, dando modo ai consumatori di risparmiare non solo il “venerdì” o il “lunedì” ma anche quando meno se lo aspettano.