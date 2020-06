Moda 2020: il rosa è il colore di tendenza dell’estate

Il rosa, con le sue molteplici sfumature, tinte e varianti, è uno dei colori più amati della moda. Dalle passerelle allo street style, il total pink, è onnipresente; soprattutto in vista dell’estate 2020.

Il rosa è il colore per l’estate 2020

Il look total pink, è uno dei più amati dal fashion system, tanto che diversi stilisti hanno utilizzato questo colore, all’interno delle proprie collezioni; per quanto concerne abiti e accessori. Tra i più usati, la svolta del rosa, è giunta qualche anno fa, con il lancio del millennial pink. Con questo termine, si intende, tutto ciò che racchiude una gamma di sfumature, in termini di Pantone, dal Quarzo Rosa al Pale Dogwood fino ad arrivare al Candy Pink. Il Rosa Millennial non è sempre rosa. A volte cade verso il beige e il pesca.

Dall’arrivo dei Millennial pink, il fashion in cambiamento

Non un solo rosa monotematico, quindi, ma tante sfumature che lo costituiscono. Dall’arrivo dei Millennial pink, l’ascesa delle tinte rosee è stata inarrestabile. Un grande ritorno, in vista dell’estate 2020, per uno dei colori più amati, apprezzati, ricco di poesia e leggerezza allo stesso tempo, finalmente libero da stereotipi di genere. Il pink, è sempre stato attribuito al genere femminile. Senza riserve.

Rosa per le femmine, azzurro per i maschi

Basti pensare alla stessa Barbie. La cultura vuole che l’azzurro sia il colore maschile e il rosato il colore femminile. Un retaggio culturale, che tuttora ci influenza. Ad oggi, sono diversi i brand di moda maschile, che lo ripropongono e ci giocano nelle proprie collezioni. Perché non esistono differenze, soprattutto in termini di moda e cromia.

Rosa addicted: la corsa inarrestabile del pink nella moda

Oggi questa nuance dalle infinite sfumature, continua a essere una delle preferite del fashion world, che ce lo propone sulle passerelle primavera estate 2020. Ne ha raccontato il decorso attraverso le sue più variate tonalità. Le sue varianti, vanno da colori più chiari a più scuri; dal corallo al fucsia, passando per il pastello e il bubblegum.

Total pink sulle passerelle: le tinte rosee sempre protagoniste

Una cosa è certa: il rosa non tramonterà mai. Una delle nuance più longeve del mondo della moda. Per cui non ci resta che creare i look più adatti a quest’estate 2020, che vede il total pink trionfare ancora una volta!