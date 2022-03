Vestito da cerimonia 2022 cercasi. Si avvicina la stagione dei matrimoni per questa Primavera Estate, ecco perché è giusto cercare in tempo il vestito giusto. L’abito per queste occasioni deve essere importante, originale e deve valorizzare il tuo corpo. Ecco perché non si può pensare di fare tutto all’ultimo. Infatti investire su un capo ben fatto e di alta moda potrebbe essere un giusto compromesso tra originalità e cura dei dettagli. Se dunque hai deciso di optare per un gown di alto livello questa lista fa al caso tuo. Ricordati sempre che un vestito di importante manifattura non solo durerà nel tempo sul piano dei tessuti ma acquisterà anche valore in futuro essendo concepito più come pezzo unico che come “trita trend”. Quindi lo potrai riutilizzare per altre occasioni cercando di valorizzarlo con gioielli diversi o accessori alla moda.

Jacquemus: Il vestito da cerimonia 2022 perfetto

Partiamo subito con uno dei designer più in voga in questo ultimo periodo: Jacqemus. Lui francese, innamorato dell’amore e anche dell’Italia. La sua firma è moderna e innovativa ma utilizza una sartorialità rara da vedere ultimamente.

Ecco che i suoi abiti cut-out sono diventati un must have dal 2021. Super consigliato per i matrimoni di questa Primavera Estate 2022 sopratutto per l’uso dei tessuti. Jacquemus predilige sopratutto i cotoni morbidi e il fresco lino, ottimi materiali per sopportare la calda estate durante le cerimonie.

Per le più classiche del 2022

Ecco infatti che se ti senti più a tuo agio in un abito ampio e più classico. stile anni ’50 Caroline Herrera è la stilista che fa per te. I suoi sono abiti che sembrano provenire da un altra era. Così pregni di classe ed eleganza. Sopratutto se hai una silhouette che di allarga più sui fianchi o sulla pancia decidi per la stagione delle cerimonie Primavera Estate 2022 di optare per un midi dress. I toni del lilla, viola e rosa sono perfetti anche le fantasia floreali sono sempre ben accette ai matrimoni.

Usa una struttura dell’abito composta da un bustino dallo scollo a cuore e una gonna a balze. Completa il tutto con décolleté e un acconciatura raccolta.

Vestito da cerimonia 2022: Valentino

Se il tuo stile è invece più sofisticato, chic ed elegante allora Valentino è il tuo designer. Il prezzo è si elevato per un abito. Ma precisiamo che è un Valentino, è un investimento di valore che aumenterà sempre di pèiùà nel tempo. Negli anni infatti il prezzo aumenterà e se ve lo volete “togliere di torno” un giorno lo potete sempre rivendere. C’è chi pagherebbe oro per averlo. Tornando al vestito da cerimonia 2022, Valentino, è per chi non vuole sbagliare. Molto spesso negli ultimi anni la casa di moda italiana sfoggia delle forme ampie e pulite. E’ quindi adatto a molte fisicità ma bisogna sicuramente arricchirlo con un tacco gioiello e anche anelli bracciali e orecchini. Il contrasto dato dalle linee pulite dell’abito e il glam degli accessori dovrà solo originalità e eleganza all look.

Romantica guerriera

Chi sceglie un abito da cerimonia di Zimmermann è invece una persona romantica e che vuole vivere in un sogno. Le forme sono più strutturare e studiate sono perfetto come vestito da cerimonia 2022. L’utilizzo dei pannelli sovrapposti sembra che faccia da armatura ad una regina venuta dal paese delle meraviglie. Ecco quindi che per questa stagione delle cerimonie Primavera Estate 2022 potete dare libero sfogo alla vostra originalità. I suoi abiti sono abilmente costruiti e se decidete di indossare uno state pronte ad avere puntati addosso gli occhi di tutti i ptarticepnti al marrinonio. Nella scelta dei gown proposto da questo marchio Australiano potrete anche decidere di indossare un abito corto perché valorizzato da ornamenti non risultare mai troppo semplice per una giornata speciale.