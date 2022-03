Euphoria è la serie del momento ed ha riscosso un enorme successo. L’interesse è sempre più cospicuo per il mondo della serie cresce il desiderio di ricrearne i make-up, le acconciature ed i look. Insieme al make-up super scintillate, sono in Euphoria anche gli outfit a riscuotere maggior successo. Gli abiti indossati dai personaggi ispirano e arricchiscono i guardaroba con un tocco di eleganza che fa la differenza. Vediamo alcuni interessanti outfit di Euphoria e come poterli ricreare.

Alcuni look curiosi di Euphoria

Nelle scelte dei look presenti in Euphoria c’è qualcosa di semplice ma allo stesso tempo di super chic nelle scelte fashion dei personaggi di questa serie. La costumista Heidi Bivens ha scelto uno stile ispirato con grande nostalgia ai primi anni Duemila. Troviamo infatti l’uso di orli cortissimi e tessuti stretch.

Il guardaroba pensato dalla Bivens è pieno zeppo di marchi streetwear e luxury, ma anche di tantissimi pezzi rétro .In Euphoria è come se gli outfit si rivolgessero un po’ a tutte le ragazze, in tutte le loro forme di diversità. Dal casual allo chic, vediamo alcuni degli stili e look più interessanti della serie e come poterli ricreare.

Per chi ama il casual, outfit alla Rue di Euphoria

E’ doveroso iniziare dagli outfit di Rue Bennet, interpretata dalla bellissima Zendaya. Il suo personaggio indossa indumenti che non hanno nulla di ostentato, eppure grazie ad abbinamenti super efficaci sfiorano la perfezione. Portatrice di pezzi vintage scelti con cura, è fonte di ispirazione per chi ama semplicità e comodità. Vediamo qualche capo che non può mancare nel tuo armadio se desideri assomigliare a Rue.

Anche se a prima vista non si direbbe, i look sfoggiati da Rue in Euphoria sono outfit semplici ma allo stesso tempo glamour e di super tendenza. Un look ispirato al personaggio potrebbe comprendere pantaloncini a mezza coscia, una semplice maglietta nera aderente a maniche lunghe e una camicetta a fantasia quadrettata. Immancabile ai piedi vecchie scarpe come un iconico paio di all-star.

Un outfit ispirato a Cassie Howard, versione brava ragazza

Cassie, interpretata dall’attrice Sidney Sweeney sfodera il suo classico stile da contemporanea fashion influencer. E’ solita indossare diamantini e face stickers. Solitamente sopratutto nelle solite serie americani cassie sarebbe la ragazza più ammirata della scuola. In questo caso invece Cassie ha una sfumatura oscura a cui non si può resistere, mascherata da look sempre alla moda.

Ricreare un outfit di Euphoria, ispirato a Cassie risulterà semplice e divertente, sbizzarrendosi ma non troppo. Ideale un minidress, ancora meglio se dai colori pastelli e a fantasia. Sopra un top con motivo vichy o un coprispalle con maniche a sbuffo. In alternativa un completino composto da gonna e top, abbinato sopra e sotto dalla stessa fantasia. Per dare un tocco in più una piccole borsetta di pelle marrone.

Kat Hernandez style, outfit da guerriera

Kat è l’icona curvy anni 90 per eccellenza. La riscoperta di se stessa e del proprio corpo ed il potere e la bellezza che derivano da una maggiore sicurezza e consapevolezza, è esattamente l’atteggiamento che decide di prendere Kat. La ragazza cammina a testa alta, calpesta e sputa, chiaramente metaforicamente, sul giudizio di chi le vuole male. Si mostra per ciò che è realmente, e se anche tu ti in parte simile a lei, ricrearne uno degli outfit più originali di Euphoria, sarà interessante.

Di certo bisogna munirsi di tutto ciò che ora come ora è considerato fuori dalle regole, per chi è solito indossare jeans e maglietta. Per ricreare gli outfit di Kat in Euphoria è indispensabile tirare fuori sicuramente quale pezzo vintage, d’altronde si sà che le vecchie mode ritornano sempre come per questa primavera 2022. Maglietta a maniche corte con stampa di una vecchia band, un bustino con il quale cingere la vita per conferire un modo un po’ aggressivo e minigonna in pelle. Chiaramente un girocollo, a piacimento. Ma sopratutto bisogna munirsi di tanta personalità e coraggio.

Gli outfit di Lexi per le amanti del “bon ton”

Grazie al suo stile collegiale, Lexi è un personaggio di forte ispirazione per un look diverso dal solito. La ragazza insegna come con un semplice vestito, ma giusto, l’oufit è pronto. Non c’è bisogno di troppi agghindi: keep it simple. In Euphoria un outfit tipico di Lexi sfoggia mise in tendenza anni duemila, a cominciare dai vestitini in velluto con le maniche a sbuffo fino al nastro per capelli tassativamente en pendant.

Un abitino con fantasia a scacchi con un bel colletto bianco è ideale per ricreare lo stile di Lexi. Minibag nera di pelle alla spalle, e ai piedi anfibi. Pochi elementi ma semplici, che si richiamano tra loro. In alternativa camicia, sempre con colletto alla Peter Pan, con sopra un maglioncino color pastello. Sotto una gonnellino tinta unita.