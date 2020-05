Ancora una volta è il marchio Chanel a sorprenderci per la stagione Primavera/Estate 2020, il fashion system non potrà fare a meno dei nuovi sandali in gomma, con doppia C. La notissima imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata la prima a indossarli, confermando i sandali chunky come il trend più bello del momento.

I sandali in gomma che costano oro

I sandali chunky sono una tendenza moda che sul nascere è stata spesso criticata a causa della suola spessa e delle chiusure a strappo. Sdrammatizzano i look più rigorosi, come tailleur sartoriai e jumpsuit wide. Ma con il tempo sono diventati la tendenza più bella del momento. La Maison francese ha ben pensato di adottare una palette di colori, fuori dall’ordinario come: verde acqua, fucsia accesso e viola. Un nuovo modello di sandali da indossare sotto una mini gonna in pelle come ha fatto la nostra nota influencer Chiara Ferragni, oppure optare per una tuta intera o un tailleur. Ma attenzione al prezzo, che si aggira intorno ai 900 euro.

Le scarpe perfette per tutti i nostri look

I sandali chunky stile anni ‘90 sono tornati, domineranno la scena questa stagione e li vedremo declinati in tutte le opzioni possibili e immaginabili. Due però sono le prerogative essenziali per essere definiti tali: la suola platform (preferibilmente in gomma) e le fascette a strappo o con fibbia. Si possono indossare i sandali chunky con: shorts e capi in denim come gonne e salopette, ma osate anche sotto i vestiti corti, lunghi e al ginocchio.