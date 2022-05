Investire in un paio di scarpe di lusso non è mai una cattiva idea. Naturalmente, ci sono infinite opzioni di scarpe col tacco alla moda e sneakers alla moda, quindi da dove cominciare? Ecco alcune proposte di scarpe firmate per cui vale la pena spendere qualche euro in più.

Le scarpe di The Attico

Le Devon Mule di The Attico si commentano da sole ma proveremo a spiegare ancora una volta perché vale la pena investire su queste scarpe di lusso. Anche se questo modello non è l’ultima scarpa uscita rimane sempre una parte costante del feed di ogni influencer da un anno a questa parte. È l’aggiunta perfetta a qualsiasi guardaroba perché è disponibile in varie colorazioni, può essere abbinata praticamente a qualsiasi cosa e quel tacco angolato ti terrà sicuramente sulla punta dei piedi.

Scarpe di lusso di Amina Muaddi

È possibile setolare una lista di scarpe di lusso senza nominare le meravigliose creazioni di Amina Muaddi? I suoi tacchi sono diventati amati dalla moda per il loro uso di colori, cristalli e altri elementi bizzarri. Non si riesce a pensare a un sandalo con il cinturino migliore su cui investire per la primavera estate poiché si prestano ad essere un sandalo che puoi tirare fuori per le stagioni a venire.

Ballerine di Miu Miu

Cerchiamo di non mentire: quando abbiamo delle ballerine sulla passerella A/I 22 di Miu Miu, la prima reazione non è stata proprio delle migliori. Per quanto si possano amare un paio di tacchi a spillo, l’idea di riportare in vita le ballerine è altrettanto attraente di qualsiasi altra tendenza di calzature. Senza dubbio queste scarpe stanno per essere ovunque, quindi ora è il momento di investire su di esse.

Mach & Mach

Se Cenerentola stesse acquistando scarpe nuove, si può supporre che le iconiche décolleté a doppio fiocco di Mach & Mach sarebbero proprio per lei. Scherzi a parte, queste décolleté si prestano bene ad essere investite in un’occasione speciale (come un matrimonio).

Scarpe di lusso: mocassini di Prada

Abbiamo finito con i Mocassini in Pelle Logo Prada Spazzolato? il mondo della moda dice no. Infatti non se ne ha mai abbastanza di queste scarpe, non importa quanto spesso voi le vediate sui vostri social. Quando si tratta di acquistare una scarpa effettivamente pratica, queste si adattano perfettamente al conto poiché sono senza tempo, versatili e decisamente comode.

Scarpe paltform di Versace

Versace è salito al livello di notorietà che ha oggi dalla fine degli anni ’90, quindi ha senso solo che la casa di lusso stia girando di nuovo la testa per l’amata tendenza delle scarpe dell’epoca: le platform. Non passa giorno in cui non si vedono in giro le Medusa Platform Pumps di Versace: sono letteralmente la perfezione.

Scarpe di lusso: Loewe

Ultimo ma non meno importante, l’unico paio di scarpe di lusso ma eccetrince allo stesso momento sono i sandali Broken Egg di Loewe. Tutte le calzature P/E 22 di Loewe sono favolose ma queste entreranno a far parte sicuramente della lista di scarpe introvabili.