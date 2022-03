Maxi plateau. Abbiamo visto che questo 2022 è l’anno del ritorno di grandissime mode del passato. Le previsioni della moda primavera 2022 erano state chiare e ci avevano visto lungo: colori, sfarzo, energia e stravaganza. Ed è proprio tutto questo che sta caratterizzando i look di star e celebrity, presi subito da esempio da chi desidera essere sempre al passo con la moda. A tornare in scena, oltre alla vita bassa e ai corsetti, è il maxi plateau, chiaramente prediletta la versione colorata in linea con la stagione. Vediamo di cosa si tratta.

Il maxi plateau degli anni ’70

La scarpa con un maxi plateau era la preferita degli anni ’70. Ai piedi di artisti iconici come David Bowie, il successo è stato incredibile. Le versioni che si possono avere sono innumerevoli, dallo zoccolo in legno ad un plateau dall’effetto lucido e plastificato per chi ama il rock. Ora la scarpa tanto amata del passato è tornata, in una versione ruggente e dai colorI più vivaci che mai. Vediamo insieme qual’è il modello che sta spopolando tra le star esperte di tendenza.

Il maxi plateau modello Medusa Aevitas, Versace

Dunque, il maxi plateau è tornato. Ed il modello prescelto è il Medusa Aevitas di Versace. Imitata ormai da tante case di moda e presente in tutte le vetrine, è questa il modello di scarpa sfoggiata dalle star più esperte di moda. Diventata oggetto del desiderio, il maxi plateau lo si sta vedendo proprio in tutte le salse: dal verde fluorescente, al fucsia, al nero, arrivando fino al rosso o ad un bianco panna. Colori accessi, pastello o addirittura fluorescenti.

Le Medusa Aevitas, le preferite dalle star, sono ufficialmente le scarpe più desiderate del momento, tanto da essere già sold-out. E poco importa la tinta o il modello preciso di questa scarpa, l’importante è un’unica cosa: l’altezza del plateau, che deve essere letteralmente esagerato. Il modello di Versace ha infatti un tacco di nove centimetri e plateau di 6 e mezzo, ma si parla persino di altezze che raggiungono i 15,5 cm!

Insomma, l’esplosione di colore legata a questa scarpa iconica è un vero e proprio successo. E si sa che quando si parla di moda, le star sono sempre in prima linea, probabilmente anche per il costo non del tutto accessibile di alcuni modelli di marca. Ma la regola è sempre la stessa: per quanto costose o stravaganti siano delle scarpe, se sono indossate dalle celebrità, vuol dire che sono quelle giuste. Vediamo i colori più accattivanti che hanno scelto le celebrità per le proprie scarpe maxi plateau.

Le star impazzite per la scarpa: da Beyoncé alla Ferragni