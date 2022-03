Altrettanto eccitanti degli stilisti presenti durante il mese della moda sono gli innumerevoli modelli di scarpe che li accompagnano. Ogni tanto ci sono uno o due modelli che catturano l’attenzione degli addetti ai lavori e si spargono a macchia d’olio. Dopo due stagioni in cui i designer si sono rivolti quasi esclusivamente al pubblico del loungewear, le migliori tendenze delle scarpe per la primavera estate 2022 che sono pronte per un grande ritorno nel mondo esterno.

Mentre i sandali pesanti e le ciabatte pelose, entrambi accenno alla moda del lockdown, non andranno da nessuna parte grazie a Hermès, MaxMara, Fendi e Loewe, i tacchi pronti per le feste che sono decorati con abbellimenti e altri ornamenti sono tornati nel mix. Anche gli zoccoli e le piattaform non stanno svanendo: Acne, Coperni, Saint Laurent e Versace hanno tutti co-firmato la tendenza, e quest’ultimo ha debuttato con un ibrido mocassino-piattaform che probabilmente genererà un migliaio di imitazioni.

Sandali Fluffy

I primi benvenuti in questa chart sono i sandali “fluffy” o “morbidi”. Li abbiamo da Balmain Ottolinger e Giambattista Valli. Queste scarpe saranno presenti sotto la maggiorparte degli abiti estivi e primaverili di quest’anno. Non c’è da mettere in dubbio la loro comodità e morbidezza assoluta. «Sarà come camminare su una nuvola».

Scarpe 2022: sandalo “combat”

I sandali flatform per questo 2022 diventano robusti e “ingombranti”. Saranno le calzature perfette per una fuga al mare per tutti coloro che partiranno dalla città di fretta e furia. Stanno bene sia con pantaloni larghi che più aderenti. Amabili sia con il denim che con il lino. Sono delle scarpe passe-partout ma molto cool.

Scarpe alte Plattform per il 2022

Da quando Verace le ha fatte sfilare quel famoso settembre 2021 nessuno mai se ne è scordato. Le imitazioni sono state innumerevoli ma anche le reinterpretazioni non hanno annoiato. Ecco infatti che Lanvin, Saint Laurent e Valentino hanno fatto loro il trend proponendo la loro versione di queste scarpe. Sono trendy, sono cool, sono colorate e sopratutto sono comode. Ecco infatti che chi le ha provate poi fa fatica a togliersele. Queste scarpe dotate di plateau donano un immenso sollievo al piede che viene indotto a meno stress.

Sandali leggeri

Il contrario delle scarpe appena descritte questi sandali estivi sono un elegantissima alternativa. La calzatura è a malapena visibile grazie alle sottili stringe e ai colori neutri. Alcuni, come Fendi, decidono di avvolgere il piede della donna con nastri fucsia e oro ma che impreziosiscono solo la camminata senza esagerare. Queste scarpe sono un po più dolorose delle sopracitate ma l’effetto princess è assicurato. Consiglio: abbinateci una semplice ma graziosa pedicure.

Sandali a rete 2022

Le scarpe a rete sono un must anche per questo 2022. Gli intrecci si faranno vedere sia su sandali che su zoccoli o mule. Il risultato è molto carino e minima e non dimentichiamo che sono facili da modellare quindi la calzatura risulterà comoda. Saranno eleganti con un vestito di cotone azzurro cielo, magari impreziosito da una cintura e una borsa che riprende l’intreccio delle scarpe.