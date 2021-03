Puma collezione SS21. La celebre sneaker è la preferita della cantante internazionale Dua Lipa, che la indossa con estrema disinvoltura. Puma ha creato una scarpa da ginnastica caratterizzata da una nuova silhouette in cui lo stile prettamente disinvolto e street del marchio si unisce a un approccio più estroverso e vicino all’alta moda. Prendendo come punto di partenza l’iconico modello Classic Suede.

Puma SS21: la sneaker preferita da Dua Lipa. La moda post lock-down ricerca forme esagerate, gioiose e giocose

L’omonimo e celebre brand internazionale Puma è pronto a lanciare sul mercato a fine aprile Suede Mayu, un’ incredibile rivisitazione del pezzo fulcro ed iconico dell’azienda tedesca. La linea originale del modello è rimasta pressoché intatta, ma le tonalità sono decisamente cambiate: la scelta è ora tra un flashy blu cobalto e un deciso rosso fragola (entrambe le versioni munite dell’immancabile striscia sagomata di pelle nabuk, segno distintivo di Puma). Non solo: una versione in bianco e nero è in arrivo a giugno. Una scarpa i cui dettagli restano ancora top secret, ma il cui design troppo cool non terrà a bada ancora per molto l’entusiasmo irrefrenabile degli immancabili fashionisti. Per completare l’abbinamento in palette, la pop star ha optato per un mini cardigan azzurro di Versace e una gonna midi con stampa di Ashley Williams. Non male!

La sneaker abbina street style ed alta moda in un connubio perfetto

La nuova sneaker di Puma è un vero e proprio trionfo di moda e stile. Estivo e al contempo giocoso. Puma Suede Mayu dà il meglio di sé è nelle proporzioni. La platform del modello, fedele alle collezioni viste in passerella, è infatti orgogliosamente gonfia e rialzata. Con le stesse dinamiche, anche la tomaia si è imbottita, assicurando il massimo comfort e comodità in qualunque contesto e circostanza ci si trovi. Accentuando altresì, allo stesso tempo, la linea audace e curvilinea della scarpa. Le Puma Suede Mayu sono un esempio perfetto di binomio perfetto tra passerella e street style.