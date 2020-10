Dua Lipa adora interpretare ed agghindarsi con innovativi trend stagionali, a maggior ragione se si tratta di tendenze super hot. Proprio nelle ultime foto condivise sui suoi social la favolosa cantante 25enne si mostra mentre indossa un trend davvero sexy, appartenente ai primi anni 2000 e che sta pian piano ritornando: tremate tremate, il perizoma a vista è tornato!

Avete capito bene, si tratta del perizoma che spunta fuori dai pantaloni, uno dei trend più gettonati degli anni 2000. La regina che canta New Rules, e che di recente ha collaborato con Madonna sul remix di Levitating, ha condiviso recentemente qualche foto sul suo feed di Instagram. In queste fotografie Dua Lipa, fidanzata da un anno con il fratello di Bella Hadid, Anwar Hadid, indossa dei jeans a vita molto bassa da cui fuoriesce un perizoma nero. La cantante ha completato il look made in 2000 con una t-shirt di Marc Jacobs ed una felpa azzurro cenere sulle spalle.

Trend autunno/2020: perizoma a vista, Due Lipa docet

È da un po’ di tempo a questa parte che il perizoma prova a spuntare nuovamente fuori dai pantaloni. Provando a riconquistarsi la nomea di trend del momento. Ne è un esempio quello che abbiamo visto indossato dalla super modella Bella Hadid, super fan dei pantaloni a vita bassa, altro trend di questo autunno 2020. È chiaro come una come Bella non potesse certamente rinunciare a questo trend total 2000. In un tweet viene fatto addirittura un sondaggio su questa moda, e ciò che ne è risultato è stato davvero negativo. A quanto pare la gente comune trova che questo particolare indumento vada indossato senza bisogno di urlarlo in giro, con riservatezza. Per ora sembrerebbe sia apprezzato più che altro da modelle e it-girl. Il perizoma fuori dai pantaloni riuscirà a spopolare di nuovo come successe nei lontani primi anni 2000? Lo scopriremo ben presto, ne siamo sicuri.

Abiti lunghi: i più belli e versatili in vista dell’autunno 2020