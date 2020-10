Abiti lunghi: i più belli e versatili in vista dell’autunno 2020

Gli abiti lunghi sono un capo must have e passepartout irrinunciabile all’interno del proprio guardaroba fashionista che si rispetti. Che siano abiti in denim o in alternativa più eleganti da indossare in occasioni galanti, i maxi dress più cool dell’autunno sono già pronti per essere accolti con entusiasmo e creatività negli abbinamenti. Di vestiti per quanto riguarda l’universo femminile non se ne hanno mai abbastanza. Gli abiti lunghi sono un binomio perfetto di comodità ed eleganza, senza rinunciare anche a quel pizzico di femminilità che per molte è irrinunciabile. Ad ogni occasione il suo modello. I maxi dress talvolta anche quasi fino ai piedi, oramai si indossano tutto l’anno e si confermano il capo must have per creare look perfetti in pochi e semplici accorgimenti. Soprattutto durante le mezze stagioni quando non si sa proprio cosa indossare.

Gli abiti lunghi sono un must have di stagione imperdibile da inserire nel proprio armadio

Gli abiti lunghi sono un modello passepartout di stagione perfetto da indossare con qualsiasi calzatura: sneakers, stivaletti, ballerine e qualsiasi altra scarpa. Troviamo come capi cool e di tendenza i romantici e dolcissimi abiti lunghi dalle fantasie floreali (in trend anche quest’estate) oppure per chi ha carattere da vendere e personalità esistono gli abiti più grintosi dalle stampe animalier. Per le freddolose anche durante la mezza stagione ci sono i caldi maxi dress in maglia. In alternativa, per tutte coloro che non hanno voglia di dedicarsi alla moda come le così dette “fashion victim o addicted” risultano perfetti i chemisier dress: super versatili, perfetti per le giornate in ufficio e non solo.

Ad ognuna il suo modello di maxi dress da indossare in ogni occasione (sia di giorno che di sera)

Gli abiti sopra indicati, riguardano prevalentemente i maxi dress da indossare durante il giorno, sia a lavoro che durante il tempo libero. Di sera invece, in occasione di serate galanti oppure per un’uscita con le amiche, l’eleganza e la classe si decora con i wrap dress. Abiti che esaltano il décolleté e la silhouette valorizzandola al massimo. Dai maxi dress stampati con fiocco sul collo dal gusto rigorosamente vintage (sia in velluto o ricchi di balze) ai vestiti caratterizzati da ruches e volant, piccoli particolari che rendono l’outfit ancora più grazioso. I più belli (sia low cost, sia alta moda Couture) li troviamo da Zara, PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI, Gucci, Marni, Pinko, Mango, Stella McCartney, Max Mara, Imperial (solo per citarne alcuni).

