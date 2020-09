Sneakers donna A/I 2020: le più belle e desiderate di sempre

Sneakers che passione! Una delle calzature più amate e desiderate dall’universo femminile che non ama particolarmente i tacchi alti, bensì il giusto compromesso e connubio tra comodità e stile. E arrivano proprio loro: le tanto e amate scarpe da ginnastica. Versatili ed adatte in ogni occasione, possono diventare il modello passepartout perfetto senza rinunciare ad eleganza e sensualità. Una scarpa must have da possedere assolutamente all’interno del proprio guardaroba fashionista soprattutto in occasione di questo autunno-inverno 2020.

Moda A/I 2020: le sneakers adatte ad ogni stile

Dai modelli vintage alle scarpe più fashion, le sneakers sono tra le calzature più richieste dalle donne che amano comodità e leggerezza. Da indossare sotto i leggings e jeans ma anche con comode salopette, gonne in denim e abiti più sofisticati easy chic. Dal basic/casual allo stile elegante e raffinato le scarpe da ginnastica trionfano ancora. Attraverso queste calzature si possono realizzare diverse tipologie di look, sempre alla moda e stilosi.

Adatte ad ogni look

Le sneakers sono adatte ad ogni outfit. Si indossano non solo abbinate a look casual/sporty dresses ma anche sotto i tailleur e i completi più formali. Adatte anche in ufficio per uno stile più informale ma non per questo trasandato. I colori? Tra i più svariati: bianche, nere e color block. I materiali tra i più disparati e ricchi di varianti: pelle e vernice così come in tela e in suede. Richiestissimi i modelli con platform ed infine non possono di certo mancare alcune soluzioni vintage. Tra questi ci sono le scarpe da ginnastica di Adidas, un classico senza tempo, il modello Vikky di Puma, così come le proposte bicolore e per concludere le Disruptor di Fila, ad esempio, ideali per il trekking e per chi ama fare sport all’aria aperta. Pelle bianca o nera oppure con colori più caldi.

Le sneakers donna autunno 2020 stile skate e tela sono modelli intramontabili

Le sneakers donna autunno 2020 più richieste e desiderate del momento sono proprio loro: i modelli skate e le scarpe in tela. Le più famose sono, senza ombra di dubbio, le sneakers di Vans. Comode ed ideali per la stagione autunnale. I modelli in tela per chi invece, nonostante tutto, vuole rimanere più leggero in vista dell’ A/I 2020; senza esagerare! Il freddo è alle porte, sperando il più tardi possibile.

Gli outfit più belli e originali da imitare con le sneakers