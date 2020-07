Pharrell Williams e la sua ultima collaborazione con il brand Adidas, vede il trionfo di stile, colore e comodità. Il paio di sandali PW Boost Slide, firmati dalla star internazionale, sono super confortevoli. Non solo comodi, dunque, ma anche dotati di un effetto schiumoso, “come una nuvola che ti bacia il tallone”. Williams stesso paragona la sensazione semplicemente come “indossare calzini…. Non ci pensi nemmeno più ad avere dei sandali.”

Pharrell Williams lancia la sua nuova linea di sandali firmati Adidas

Il rapper superstar e la sua idea di produrre questa tipologia di calzature è qualcosa che aveva in mente fin da quando ha iniziato a collaborare con Adidas nel 2014. In questo preciso momento, la sua filosofia di design sembrerebbe particolarmente chiara. “È quello di cui parlo da anni e finalmente siamo riusciti”, afferma lo stesso Williams. Felice e pienamente soddisfatto di queste coloratissime creazioni irrinunciabili.

Il sandalo PW è stato migliorato grazie alla grande passione di Williams per la riflessologia

Il sandalo PW è stato migliorato grazie alla grande passione di Williams per la riflessologia plantare. La silhouette del sandalo segue l’anatomia del piede con imbottitura aggiunta lungo la parte superiore della scarpa, così come una suola che risulta ammortizzata. “Comfort” è l’unica cosa che viene trascurata (la maggior parte delle volte) quando si tratta di articoli fashion. Dice Williams: “Questi sono diversi perché sono stati realizzati con l’intenzione espressa di rendere ogni passo confortevole.” Il colore è molto presente in questa collezione dalle nuance più disparate e varie, ed è (per l’appunto) al centro delle creazioni. Innovativi e caratteristici il rosa caldo e arancione, disponibili oltre al nero; colore base e neutro per eccellenza.

Il dibattito sui calzini? Williams risponde a tono

Riguardo il suo pensiero, sul controverso dibattito sui calzini abbinati ai sandali; la star internazionale (in precedenza) si rifiutò di schierarsi quando gli fu richiesto. Nonostante, lui stesso, avesse inviato un selfie che lo immortalava con quest’accoppiata non da tutti condivisa. “Alcune persone non indossano nulla, altre persone indossano collant, dipende solo da chi è la persona e cosa deve fare, dove sono diretti e quali sono le loro intenzioni. Quanto vogliono essere comodi”, dice prima di aggiungere la battuta finale:“Vedrete, ma meglio ancora, sentirete.”