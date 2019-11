Le prime immagini social ci mostravano un sacchetto di boutique Prada con dentro due box adidas hanno iniziato a circolare su tutto il web, è stato tilt mediatico. Il frutto di questa attesissima collaborazione Prada for adidas Limited Edition è un tributo alle iconiche scarpe di adidas Originals, le sneaker Superstar lanciate originariamente nel 1969 come scarpe da basket e oggi divenute un emblema dello stile del brand.

Edizione limitata

“Scelgo sempre di fare l’opposto!” Miuccia Prada

La sneakers Prada Superstar e la borsa Prada Bowling for Adidas saranno disponibili dal 4 dicembre 2019, un set composto da: un’edizione limitata di 700 paia di Prada Superstar e la borsa Prada Bowling. Un omaggio ai 50 anni della Superstar, impeccabile icona di stile che non necessita di essere ridisegnata, avendo oltrepassato i confini e sfidato ogni definizione per cinque decenni. Il duo sarà in vendita online sui siti adidas.com e prada.com e presso negozi Prada selezionati in tutto il mondo.

Un po’ di storia

Uscite 50 anni fa, le Superstar rimangono anche oggi fortemente legate alla storia del marchio Adidas. Dal 1969, tra alti e bassi, hanno sempre riscosso un grande successo, mantenendo quell’aura di immortalità che pochi modelli possono vantare. È negli anni ’80 però che le adidas Superstar hanno il primo grande boom globale. In quel periodo il modello è già all’apice della fama, ma è quando i Run DMC lo scelgono come capo distintivo per i loro concerti, indossandole sul palco senza lacci e con la linguetta di fuori, che diventano un must have per tutti i fan della band e dell’Hip Hop.