Avvolta dai volant dell’abito nero e rosa firmato Valentino Haute Couture, la super modella Vittoria Ceretti, classe 1998, arriva sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2021. I look mostrati dalla supermodella Vittoria Ceretti sono di 3 pesi massimi della moda: 1- Valentino Haute Coutur, 2- Giorgio Armani Privé e 3- Versace.

Il primo abito sfoggiato da Vittoria Ceretti per la terza serata del Festival di Sanremo. Occhi verdi, capelli castani, un metro e 76 di altezza, Vittoria Ceretti mostra sul palco di Sanremo di avere un portamento davvero molto elegante.

Il primo look per Sanremo 2021 è uno strepitoso Valentino Haute Couture SS20 che conquista tutta la scena. Crêpe e volant di taffetà nero lucido con scollo all’americana e spacco profondo a sottolineare l’orlo in sbieco, impreziosito da fiocchi rosa candy. Orecchini di rubino con cascata di diamanti di Bvulgari completano il look. Stupenda e impeccabile. Il secondo abito invece è un Giorgio Armani Privé in un delicatissimo beige dorato con cristalli. Smanicato, linea a tubino che avvolge il suo fisico statuario e il portamento da top model. Il terzo look di Vittoria Ceretti per la terza serata di Sanremo 2021porta il nome di Versace ed è un abito monospalla nero dalla fantasia velata.

Di volata dalle passerelle parigine, è arrivata all’Ariston per Sanremo 2021 Vittoria Ceretti: “E’ un’emozione pazzesca, quando sfiliamo non possiamo guardarci intorno, invece è molto più emozionante, stupendo”, dice la supermodella bresciana, a 22 anni tra le più richieste al mondo, bellezza eterea. Stretta in un abito nero bordato di ruche, con un grande fiocco rosa sul fianco e firmato Valentino Haute Couture. E manda un bacio a mamma Francesca: “Le ho proibito di scrivermi negli ultimi tre giorni. Da quando hanno saputo che venivo a Sanremo mi scrivono parenti di cui non ho neanche i numeri salvati”.