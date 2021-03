Elodie a Sanremo 2021: i suoi gioielli Bvlgari costano una follia. Ma lei brilla decisamente di più

In occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, Amadeus è stato accompagnato sul palco dell’Ariston dalla cantante Elodie. Proprio la giovane artista, l’anno scorso, si era presentata sul palco dell’Ariston come concorrente in gara, col brano Andromeda.

Elodie a Sanremo: i suoi gioielli Bvlgari costano una follia. Ma lei brilla decisamente di più

Elodie nella serata di mercoledì 3 marzo ha brillato come non mai, un outfit dietro l’altro, qualche interpretazione canora a condire il tutto, chiaramente coreografia, e la seconda puntata di Sanremo 2021 è servita. L’artista si è presentata al Festival di Sanremo sfoggiando una serie outfit che hanno fatto sognare il pubblico. Il primo look della serata, firmato Versace, è stato arricchito da gioielli spaziali. Infatti gli orecchini indossati da Elodie sono griffati Bvlgari ed un prezzo esorbitante, ben 45.000€. Ma non è finita qua. La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha portato alla luce un lato davvero ancora mai visto di Elodie che si è calata con grande successo nel duplice ruolo di conduttrice e performer. Elodie ci ha anche incantati con una sequela di outfit davvero meravigliosi che hanno fatto sognare il web.

Dato che vi abbiamo svelato il costo degli orecchini di Bvlgari indossati dalla cantante, ora possiamo sentirci liberi di rivelarvi anche il prezzo della sua collana. È sempre firmata Bvlgari, ed è stata indossata durante una delle sue performance. Ebbene, secondo una ricerca fatta da un utente di Twitter, la collana che Elodie ha portato al collo al Festival di Sanremo 2021 dovrebbe costare circa 300.000€… e, no, non abbiamo per sbaglio aggiunto uno zero, perché il prezzo in dollari è stimato attorno ai $394.616. Stando a sentire il parere di altri utenti la cifra potrebbe essere minore. Ma quel che è certo è che il gioiello ha comunque un costo superiore ai 100.000€. Viva Elodie, brava e bella!