Il look dei Maneskin fa parlare di sé da quando hanno solcato il palco di X Factor, uscendone vincitori morali dell’edizione 2017. Il gruppo ha decisamente portato freschezza musicale ma anche di stile a Sanremo 2021, con un look un po’ goth curato da Ermes e Zanotti.

Quali sono gli abiti dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021, in cui sono in corsa come concorrenti? In questo articolo trovate tutte le immagini con i look della band per le cinque serate della kermesse canora in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. Il gruppo dei Maneskin negli ultimi anni ha saputo fondere il personaggio all’artista diventando – udite, udite – guru del fashion. La band è cresciuta moltissimo musicalmente parlando, portandosi dietro anche lo stile che da subito li ha fatti brillare sui palchi più seguiti in Italia (e non solo). Cappotti animalier, calze a rete, baschi e turbanti, bluse e jeans skinny ultimamente cedono il passo a completi più indie dalle nuance classiche: bianco, beige e bordeaux. A Sanremo 2021 non è assolutamente mancato un total black aggressivo, dalla testa ai piedi, makeup compreso. Le scarpe di Damiano e di Victoria sono di Giuseppe Zanotti: belle da impazzire.

Sanremo 2021, Maneskin look fuoriclasse: ai piedi preziosissime Zanotti

Giuseppe Zanotti è un designer romagnolo, nato a San Mauro Pascoli, un paese tra Cesena e Rimini, ben noto per la sua tradizione calzaturiera. Nei primi ’80 ha inizio la sua carriera nella moda, incominciando a collaborare con piccoli artigiani come designer free-lance e, poco dopo, arrivando a lavorare per alcune delle più importanti case di moda. La prima collezione Zanotti viene presentata nel 1994 a New York, mentre nel 2002 Giuseppe Zanotti apre la sua prima boutique a Milano. Le boutique si espandono a New York, Parigi, Londra, Mosca, Dubai, Stoccolma, San Francisco fino a raggiungere nel 2018 più di cento punti vendita monomarca nel mondo. Zanotti ha disegnato scarpe per marchi come Pierre Balmain, Proenza Schouler, Thakoon Panichgul, Christopher Kane, Delfina Delettrez e Vera Wang. Le sue calzature dal design particolare sono calzate da Madonna, Beyoncé, Jennifer Lopez, Penélope Cruz, Charlize Theron. E adesso anche i Maneskin a Sanremo 2021.