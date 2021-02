Sanremo 2021 ricco di glamour e talento. Le donne che affiancheranno Amadeus e Fiorello al Festival della canzone italiana per eccellenza, sono delle vere e proprie icone indiscusse all’interno del loro ambito artistico: dalla moda, al cinema alla conduzione senza dimenticare la musica. Elodie, Vittoria Ceretti, Matilda De Angelis ma non solo: sono le conduttrici nonché grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2021. La new entry indiscussa di Sanremo 2021 (al momento) è Vittoria Ceretti. Perfetta per questo Sanremo «tutto Made in Italy», come l’ha definito Amadeus. Manca una settimana dalla partenza del Festival. La top model bresciana (23 anni, di cui gli ultimi 7 trascorsi sulle passerelle) sostituisce la venera nera Naomi Campbell, fermata dalle restrizioni anti-Covid previste negli Stati Uniti. Ad ogni modo sarà senza ombra di dubbio: «Il festival delle donne».

Sanremo 2021: tutte le donne del Festival

Sanremo anche in anno di pandemia è il Festival, o meglio show, (non solo tv) più seguito e amato dagli italiani. Le donne che affiancheranno Amadeus rappresentano delle vere e proprie pietre miliari del mondo dello spettacolo contemporaneo. Non chiamiamole vallette, come si usava un tempo. Già l’anno scorso sono state quasi più conduttrici che co-conduttrici. Nel senso che, più che affiancare i conduttori (confermati), le signore in questione sono davvero protagoniste indiscusse. Come nell’edizione 2020, anche quest’anno ogni sera saranno diverse. Amadeus le ha “presentate” e “lanciate” così: «Le ospiti femminili raccontano quello che è un loro desiderio, la loro storia, un loro momento. E poi c’è anche una co-conduzione. Elodie certo si esibirà, ma ci sarà anche una sorpresa con Matilda De Angelis, la Palombelli danzerà. L’ultima sera la Vanoni ci regalerà il pezzo con Gabbani. Ma anche le sue più belle canzoni come la prima serata con Loredana Bertè che ci racconterà la storia della sua musica e presenterà il suo inedito Figlia di…».

Dalla prima alla quarta sera. Le grandi protagoniste? Le donne. Un Festival tutto al femminile

Il Festival di Sanremo 2021 parte ufficialmente martedì 2 marzo. Alle 20.50, in diretta su Rai1, si apre il sipario su un’edizione unica nel suo genere. Senza pubblico (vista l’emergenza sanitaria Covid) ma ricca di bellissime e talentuosissime donne. La prima donna tra le primedonne dovrebbe essere Matilda De Angelis, professione neo attrice italiana d’esportazione, dopo il trionfo di The Undoing. Lei, bolognese, tra Nicole Kidman e Hugh Grant. La sua dorata carriera internazionale è cominciata a partire dal festival di Berlino 2018. Matilda è l’italiana più intervistata e famosa attualmente del mondo, una vera e propria icona classe 1995. Al fianco di Amadeus e Fiorello, quella stessa sera ci sarà anche Loredana Bertè, nel ruolo di super ospite.

Mercoledì 3 marzo dovrebbe essere la serata di Elodie e Luisa Ranieri. La prima è in lista da tempo. Luisa Ranieri è la new entry, che arriverà all’Ariston forte del successo della sua serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. Da detective sui tacchi a spillo nella fiction di Rai1 in programma la domenica sera, a ospite del festival.

Sanremo 2021: le ultime due serate. La top model Vittoria Ceretti conquista l’Ariston

Giovedì 4 marzo sarà la serata di Vittoria Ceretti. Unica co-conduttrice della “puntata”, la top model è stata annunciata/presentata così da Amadeus: «La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile. È la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021».

Barbara Palombelli, giornalista (conduttrice di Stasera Italia e Forum), e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi dovrebbero essere le donne protagoniste del venerdì firmato Sanremo 2021. Gran finale, sabato 6 marzo, con Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura. I beauty look? Ancora una sorpresa ma super attesi da tutte le più esperte e così dette fashioniste.