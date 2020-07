Professione influencer: chi sono i più pagati d’Italia?

Professione influencer. Oramai un vero e proprio lavoro dai profitti elevatissimi. Soprattutto per quanto riguarda alcuni di loro. Innegabile affermare che, le nuove generazioni, sono molto attratte da questo nuovo fenomeno Instagram. Molti di loro, si ispirano quotidianamente alla moda degli “influenzatori di gusti e scelte”, prendendoli come esempio da seguire per ottenere la stessa popolarità e autorità.

Gli influencer condizionano davvero le nostre scelte?

Condizioneranno davvero i nostri gusti e le nostre scelte, oppure si tratta di un fenomeno passeggero destinato (prima o poi) a sgonfiarsi? Staremo a vedere. Per ora, i più fortunati, hanno costruito un vero e proprio business su questa nuova piattaforma virtuale e social. Ad esempio, la seguitissima Chiara Ferragni, è diventata (in breve tempo) imprenditrice digitale di successo. E sicuramente la più riconosciuta a livello internazionale in questo ambito.

I nuovi opinion leader virtuali: ecco i più pagati d’ Italia

Guadagnano migliaia di euro con un solo post. Il sito americano Hopper ha pubblicato una classifica nella quale sono presenti le celebrità più pagate per post. Nella classifica generale spiccano ben 3 nomi conosciuti italiani.

I Ferragnez guadagnano i primi tre posti tra gli influencer più remunerati

Al gradino più alto, (primo posto) del podio italiano c’è lei: Chiara Ferragni. Prima su tutti, l’imprenditrice digitale, con i suoi fedelissimi 20,400,000 follower e 52,996 euro per post, spicca anche nella classifica mondiale, raggiungendo il 65esimo posto. Grande motivo d’orgoglio per l’Italia in formato social e digitale. Al terzo posto troviamo suo marito Fedez. I Ferragnez, con un totale di 31 milioni di follower, sono la coppia più seguita italiana. Senza ombra di dubbio. Il cantante, da solo, conta 10,600,000 follower e incassa 25.500 euro per post. Nella classifica mondiale si posiziona all’84esimo posto.

Secondo posto della classifica va a Gianluca Vacchi

Con 16 milioni di followers, è uno dei personaggi più seguiti su Instagram

Secondo posto per l’influencer Gianluca Vacchi. Con 42,255 euro per post e 16,200,000 follower, Vacchi si può definire il primo competitor della bella Chiara Ferragni. Nella classifica mondiale guadagna il 71esimo posto.

Giulia de Lellis al 14esimo posto nella classifica fashion mondiale in ambito social

La seguitissima influencer (ex corteggiatrice uscita da Uomini e Donne) è tra i primi posti in classifica

Nella categoria moda e fashion, troviamo un altro volto noto del trash italiano: Giulia De Lellis. Con i suoi 4,800,000 follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne guadagna 12,516 euro per post, aggiudicandosi il 14esimo posto nella classifica fashion mondiale.

I più seguiti in Italia, quindi, rimangono sempre loro. I Ferragnez senza riserve. Anche se come testimoniano i risultati della classifica Hopper, potrebbero avere qualche valido competitor all’orizzonte. Se sarà un fenomeno in costante ascesa o se si fermerà, sarà solo il tempo a deciderlo. Per ora, il business esiste ed è molto redditizio. I numeri non mentono.