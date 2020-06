Gianluca Vacchi (52) e Sharon Fonseca (23) hanno annunciato su Instagram, mediante un video, di essere in dolce attesa. Sharon Fonseca è la giovanissima compagna di Gianluca, modella e blogger venezuelana. Il magnate bolognese nella clip dice di lei: «Sarà la madre che ho sempre sognato per mio figlio». (Continua dopo la foto)

Per Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca quello in arrivo è il primo figlio. Ritiratosi da una carriera nel mondo degli affari, Gianluca Vacchi, iper tatuato e dai capelli argentati, nel 2016 ha preso d’assalto i social media, nella fattispecie Instagram. Lo trovate cliccando –> @gialucavacchi. Tutto ebbe inizio quando decise di pubblicare un video in cui ballava con la sua partner dell’epoca, Giorgia Gabriele. Clip diventata virale in pochissimo tempo. Da allora ha guadagnato un enorme seguito su Instagram, 16,1 Milioni di utenti che lo seguono come un’ombra. A Gianluca Vacchi piace condividere contenuti di lifestyle, sul suo stile di vita esageratamente sontuoso, a bordo di jet privati, yacht e auto veloci. Poi, il milionario bolognese ha trovato l’amore con Sharon Fonseca e in un’intervista del 2019 a Diva e Donna si diceva già pronto a diventare padre: “Sono sicuro che un giorno capiterà, mi vedo papà”. (Continua dopo la foto)

10 Maggio 2020: «Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato.» Gianluca Vacchi (Continua dopo la foto)

Chi è Sharon Fonseca

Sharon ha 23 anni, è originaria del Venezuela e fin da giovanissima ha avuto la passione per la moda, tanto da essere arrivata a emigrare a Miami in cerca di fortuna. È qui che ha conosciuto Gianluca Vacchi, in arte Mr. Enjoy, visto che quest’ultimo ha acquistato una enorme villa sul lungomare della città, dopo essersi lasciato con la sua precedente compagna. Tra i due sarebbe stato amore a prima vista, tanto da trasferirsi immediatamente insieme a L’Eremita, la tenuta di lusso che il manager ha a Bologna. (Continua dopo la foto)

Sharon non è la classica bella che non balla, e nella vita non si occupa solo di moda, è anche blogger e giornalista, adora scrivere racconti, scattarsi fotografie ed essere molto attiva sui social, dove ha un seguito impressionante (ovviamente non quanto quello del fidanzato) 1,1 Milione di seguaci. È co-fondatrice di un negozio di gioielli di Miami, chiamato Omkara. Sarebbero state proprio queste sue attitudini, oltre chiaramente alla bellezza indiscutibile, a far perdere la testa a Gianluca Vacchi. Sono molti quelli che si chiedono se la storia durerà. Secondo coloro che hanno avuto modo di vederli insieme, sarebbero più innamorati che mai. (Continua dopo la foto)

Dal profilo Instagram di Sharon Fonseca –> @sharfonseca

“L’ultima volta che ho pubblicato una foto in Bikini ho ricevuto così tanti commenti sulle mie smagliature e onestamente mi ha reso felice. Ora più che mai sono così orgoglioso del mio corpo e di ciò che è capace di fare! Sto crescendo un altro essere umano dentro di me, che miracolo! Di recente ho visto molti video sull’impatto che i nostri messaggi sull’immagine corporea hanno sui nostri figli. E dobbiamo essere consapevoli e responsabili di ciò che condividiamo con la nostra famiglia. Provenendo dalla modellazione, conosco in prima persona come le persone si aspettano che tu appaia … e grazie a Dio non sono mai entrato nella mia testa cambiando l’immagine del mio corpo quando le mie “agenzie” hanno cercato di convincermi a smettere di allenarmi, a non avere muscoli, o contare le calorie. NO! Sii la tua bellezza, senza preoccuparti della tua taglia, del tipo di capelli, del COLORE DELLA PELLE o di qualunque “società” ti faccia pensare che sia bello … 💓”