Chiara Ferragni choc: il vestito che non lascia spazio all’immaginazione

Chiara Ferragni sorprende sempre! Nel bene e nel male. Lancia le mode, o meglio le tendenze, e (soprattutto) non ha mai paura di osare con abiti e accessori. La regina degli influencer, quindi, sperimenta sempre nuovi look, da poi sottoporre al giudizio intransigente dei suoi follower, che la seguono trepidanti e impazienti su quale sarà il nuovo trend in corso.

Chiara Ferragni: l’abito choc postato su instagram

Questa volta, la bella influencer, ha postato un abito che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il post su Instagram sconvolge anche i fan. In adorazione Jo Squillo ed Elisabetta Gregoraci, qualcun altro però usa l’ironia.

“Ma ti sei accorta di avere la maglietta strappata?” chiede ironicamente una follower alla nota influencer. E un altro: “Chissà quanto costa”. Chiara riesce sempre e inesorabilmente a dividere i social e i suoi follower. Chissà cosa ne penserà il suo amato marito Fedez su quest’abito!

Chiara Ferragni, ancora una volta nell’occhio del ciclone

Si sa, la bella Chiara, è solita ad avere; sia apprezzamenti ma anche diverse critiche, da parte del suo seguito, e non solo. Lei, però, è sempre pronta ad essere irriverente quanto basta nelle risposte. Difende sempre se stessa e quello che propone. Con grande abilità e senso di umorismo, la business woman per eccellenza, si svincola dai giudizi poco carini, talvolta anche molto invadenti.

Il rapporto controverso con gli haters, che però mandano le immagini in tendenza

Molteplici le polemiche su ogni foto postata da Chiara Ferragni, sempre nella bufera. Prima la Cappella Sistina, poi i reggiseni, ed infine le foto di famiglia ampiamente criticate. Ogni immagine è motivo di giudizio negativo, molte delle volte infondato. Questo perchè su Instagram viaggiano quotidianamente “leoni da tastiera”. Persone, che fondamentalmente, sono frustrate per la propria vita; e che trovano sfogo e potere giudicando quella degli altri.

La Ferragni risponde sempre con grande classe

Se da una parte i complimenti sono a migliaia per Chiara Ferragni, dall’altra; i commenti negativi non si fanno attendere. La regina di Instagram, è sempre pronta a rispondere con tono, tanto che le sue risposte alle critiche, sono diventate virali. Sembrerebbe che tutto ciò che tocca la bellissima Chiara, diventi improvvisamente oro.

Soprattutto su abbigliamento e accessori, è la più copiata in Italia. Con, e senza haters. Anzi, talvolta sono proprio quest’ultimi che portano le immagini in tendenza. La loro irrefrenabile voglia di distruggere gli altri, diviene motivo di forza (in questo caso) per chi viene attaccato. Al di là di ogni regola, la Ferragni, ottiene sempre milioni di views. Pro o contro. “Bene o male, l’importante è che se ne parli”.Come nell’ultimo caso del suo vestito per molti fan giudicato choc. Un capo, che non lascia dubbi sulla sua strepitosa forma fisica di queste settimane.