La morte di George Floyd è avvenuta il 25 maggio 2020, nella città di Minneapolis, in Minnesota, per mano di un agente di polizia razzista. L’episodio ha ottenuto immediatamente risonanza internazionale in seguito alla diffusione del controverso filmato dell’arresto di Floyd stesso. Clip dalla quale sono scaturite proteste e manifestazioni contro l’abuso di potere da parte delle forze di polizia in America. Spesso e volentieri con un sottofondo di discriminazione razziale. Questa ondata di proteste e manifestazioni, denominata Black Lives Matter, non si è limitata alla propagazione statunitense, ma è trapelata oltre i confini degli States giungendo anche in Italia. Abbiamo già visto nei giorni scorsi di come la nostrana Elisabetta Canalis sia scesa in piazza per partecipare a una manifestazione svoltasi nella propria città d’adozione, Los Angeles. Ma non è stata l’unica!

Fedez e Chiara Ferragni x Black Lives Matter

Oltre alle molte celebrity che hanno aderito a iniziative simboliche come il BlackoutTuesday su Instagram, c’è anche chi è passato all’azione come ha fatto Elisabetta Canalis. Per quanto riguarda la manifestazione tenutasi a Roma, abbiamo avuto il piacere di assistere alla partecipazione di artisti del calibro di Mahmood e quella di Damiano dei Maneskin. Spostandoci a Milano, sempre ai raduni di Black Lives Matter hanno fatto la propria apparizione anche Fedez e Chiara Ferragni. La giovane coppia ha già ampiamente dimostrato il proprio impegno per il sociale. Con quest’ultima azione non ha fatto altro che confermare il proprio impegno concreto nei confronti dei più deboli. Alla protesta hanno partecipato anche Veronica Ferraro, insieme al fidanzato fidanzato Giorgio Merlino, e Chiara Biasi, entrambe influencer e BFF della Ferragni.

Giulia Valentina

Anche Giulia Valentina (peraltro ex di Fedez) ha aderito al movimento, postando foto della manifestazione di Torino. Sono giorni che la 29enne torinese invita i propri follower, mediante le storie di Instagram, ad informarsi su tutte le vicende che stanno interessando l’America. «Non c’è bisogno di cercare l’opinione di tutti su queste cose. Ci sono tante cose su cui io non sono informata e non mi esprimo perché farei solo un danno. Non è che perché una persona ha 2 milioni di follower deve sapere tutto su Black Lives Matter. È come guardare un programma di cucina e chiedersi perché non parlano di quello che dicono al telegiornale».