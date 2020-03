In un mondo pre-coronavirus, per molte persone, il sabato sera (ma anche il venerdì) era letteralmente sacro e avrebbe potuto significare serate in discoteca e after party fino a mattina inoltrata. Di botto ci siamo ritrovati tutti a distanza di sicurezza, ma grazie a Jo Squillo, qualsiasi persona, ovunque nel mondo, può far parte di una gigantesca serata in disco tramite Instagram. Da qualche giorno, Jo Squillo, cantante, conduttrice e imprenditrice va in onda in diretta sul suo canale Instagram mettendosi in consolle con i suoi occhiali da sole. A farle da sfondo due manichini chiamati rispettivamente Valentina e Michelle, divenuti immediatamente virali e e che possiedono già un account Instagram!

Jo Squillo Dj Set

Una pista da ball virtuale, quella di Jo Squillo direttamente da casa sua. La location ci ha portati all’interno della sua casa come anche in giardino, quando il sole splendeva. Un format da veri intenditori della musica dance, che sta spopolando sul web, che è riuscito a racchiudere personaggi famosi e gente comune sotto lo stesso tetto social. Parliamo di VIP come Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Fedez e la moglie Chiara Ferragni, che con i loro commenti hanno creato un evento nell’evento. Sì, parliamo di Fedez, il rapper si è fatto notare per aver scritto nella chat «Portate via Facchinetti dal mio tavolo, grazie». Riferendosi proprio a Francesco Facchinetti, anche lui in quel momento collegato alla diretta di Jo Squillo.

La diretta di domenica, ha visto 8.000 partecipazioni, tra cui: Tommaso Zorzi, Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, ma anche Luca Argentero, Paola Iezzi, Giovanni Ciacci, Francesca Cipriani e tanti ex concorrenti di reality show. Tra un incoraggiamento a battere tutti le mani a tempo e uno scratch e l’altro, Jo Squillo trova il tempo di dedicare parole a chi non c’è più. Giovanna Coletti, in arte Jo Squillo, con il suo dj set rappresenta una boccata di aria fresca e pura, il più egualitario atto di gioiosa resistenza, l’ultimo baluardo di ebbro entertainment.