Pare si siano lasciati alle spalle tutto ma proprio tutto, dolore e sofferenza primi fra tutti: Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno appena ripreso le redini della loro storia d’amore. Le due stelle di Instagram hanno trascorso l’intero lockdown dai genitori di lei a Pomezia, decidendo, una volta ultimata la quarantena, di andare a convivere nella capitale della moda, Milano. I Damellis sembrano aver superato le loro recenti rotture dalle relazioni precedenti, tra cui quella di Giulia De Lellis con Andrea Iannone. Ed ecco che passeggiare romanticamente sul lago di Como diventa una dolce metafora sull’inizio della loro fase 3 amorosa. Ma indiscrezioni giurano che sotto c’è molto di più!

Secondo il chiacchierone Chi, l’ex tronista veronese avrebbe chiesto all’influencer di sposarlo. «Sì, lo voglio!» sarebbe stata la risposta di Giulia, stando a quanto pare essere stato riferito da conoscenti della coppia. Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero procedendo accompagnati da una marcia nuziale di sottofondo. Il grande passo parrebbe proprio dietro l’angolo. Ad asserirlo il settimanale Chi, secondo cui Damante avrebbe chiesto a Giulia di sposarlo. Damante non ha ancora acquistato l’anello da infilare all’anulare della fidanzata, ma le ha già chiesto la mano! E lei ha risposto: «Sì, lo voglio!».

Andrea e Giulia belli come il sole

Ricordiamo bene tutti quanti quel “Damante mi rivedrà l’anno del mai”, dichiarato la primavera del 2018. Appena un anno dopo Giulia e Andrea provarono a riavvicinarsi, ma durò poco. Postume a quei tentativi di riavvicinamento si sono susseguite storie più o meno importanti e durature. Fra tutte quella super presente su Instagram di Giulia con Andrea Iannone, giunta al capolinea poco prima dello scoppio della pandemia di COVID-19. Durante questi due anni trascorsi lontano, c’è stato anche il libro bestseller di lei: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, un caso editoriale. Anche il dj sembrava aver iniziato una nuova vita dopo l’addio dato a Giulia, anche se niente di così eclatante: una serie di flirt per lui, poi la sbandata seria per Claudia Coppola.

Lui e la modella hanno fatto coppia fissa per qualche mese, sembrava funzionare alla grande, ma era solo un’altra meteora. Dicevamo, dunque, che nelle scorse settimane non erano mancati gli indizi di un loro riavvicinamento. Il più determinante, un post della ex corteggiatrice di U&D in cui lei spiegava di aver preso di recente una decisione che fino a poco tempo prima le sarebbe risultata impensabile. In moltissimi hanno decifrato il messaggio contenuto nella bottiglia, l’ammissione di aver dato una seconda (terza, forse anche quarta) possibilità alla sua storia con Andrea Damante. Ma a quanto pare tutto sembrerebbe esser passato in secondo piano, perché Giulia e Andrea hanno continuano a cercarsi e ritrovarsi per il giubilo infinito dei molteplici fan Damellis.