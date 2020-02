Nel front row del fashion show di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Charlotte Casiraghi ha fornito ancora una volta lezioni di stile. La principessa per l’occasione ha deciso di indossare uno stilosissimo foulard, diventato già il trend per eccellenza della Primavera 2020.

Mai più senza

Charlotte Casiraghi ci mostra in anteprima la nuova tendenza accessori Primavera/Estate 2020. Alla Parigi Fashion Week è lei, ancora una volta, a catturare l’attenzione di tutti. Sotto il foulard a fantasia, possiamo scorgere un nuovo taglio capelli medi pari e lucidissimo, che si sposa alla perfezione con l’outifit indossato. Ritorna il mood anni ’50, quando le dive di Hollywood e non solo indossavano il foulard durante i viaggi sulle cabriolet per proteggere le loro chiome perfette dal vento.

Come indossarlo

C’è chi lo preferisce annodato sulla testa come quello indossato da Charlotte Casiraghi alla Parigi Fashion Week 2020. Chi lo porta come un fazzoletto e chi come una bandana con un nodo dietro il collo, ma anche chi gioca con il foulard come se fossero fasce, cerchietti e turbanti. Insomma, un accessorio must have che non potrà mancare nel nostro guardaroba primaverile ed estivo.

Un po’ di storia

Le celebrità del passato lo indossavano durante gli eventi più importanti, come l’iconica Jackie Kennedy. Era il 1962 quando la First Lady, in vacanza ad Amalfi, lanciava il trend del foulard allacciato tra i capelli e rigorosamente abbinato ai grandi occhiali da sole. Insomma, cosa state aspettando, se siete delle vere fashion victims non potete fare a meno di indossarlo.