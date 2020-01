La splendida tenuta di Martha’s Vineyard che Jackie Kennedy Onassis chiamava casa è attualmente in vendita per $ 65 milioni. Ad occuparsene è la figlia della defunta first lady, Caroline Kennedy, che sta supervisionando la trattativa. Pronti a un tour della Casa dei Sogni?

Nel 1979 Jackie acquistò la proprietà fronte oceano di 340 acri, conosciuta come Red Gate Farm. La residenza principale, una proprietà di 340 acri, comprende cinque camere da letto con bagno privato e due toilette per signore, oltre a una cucina da chef. La pensione, su due piani, dispone di quattro camere da letto e tre bagni. Inoltre, ci sono una piscina e un campo da tennis. «Quarant’anni fa, mia madre si innamorò di Martha’s Vineyard», ha detto Caroline, quando le fu chiesto della casa di sua madre. «Quando ha trovato Red Gate Farm, è stata una perfetta espressione del suo spirito romantico e avventuroso. Le dune e gli stagni e le dolci colline di Aquinnah le hanno dato la possibilità di creare un mondo in cui potesse essere vicina alla natura, alla sua famiglia e agli amici e, soprattutto, vicina ai suoi amati libri. Ha persino costruito una casa sull’albero per i suoi nipoti. Quei nipoti adesso sono cresciuti, quindi ora è il momento per noi di seguire l’esempio di mia madre e creare i nostri mondi. Speriamo che un la nuova famiglia farà tesoro di questo posto come abbiamo fatto noi per tre generazioni.»

Jackie Kennedy la acquistò nel 1979



Hugh Newell Jacobsen progettò la principale residenza in stile Cape Cod. Bunny Mellon, che ha progettato il White Garden Rose Garden ai tempi di Jackie come prima signora, è responsabile del bellissimo paesaggio della proprietà.

La vista dell’esterno posteriore della casa

In seguito agli aggiornamenti eseguiti dal designer Hugh Newell Jacobsen nel 1981, Caroline Kennedy ha arruolato Deborah Berke, decano della Yale School of Architecture, per ristrutturare la casa nel 2000.

Lo stagno e l’Oceano Atlantico



È situato ai margini dello stagno di Squibnocket e ha più di un miglio di fronte all’Oceano Atlantico.

Il pianoterra



Il piano principale presenta diversi spazi invitanti, tra cui un salotto, un soggiorno e una camera familiare.

Ettari ed ettari di natura per Jackie

I giardini sereni, che includono una piscina, sono adatti per intrattenere, soprattutto perché accessoriati con piscina e campo da tennis.

La piscina dall’alto



Ha anche diversi ponti con vista sulle dune.

La residenza di Jackie

La pensione separata a due piani è completa di quattro camere da letto, tre bagni, una cucina, un soggiorno e una zona lavanderia. Inoltre, ci sono due garage, una casa del custode, una casa per la barca e uno spazio di archiviazione.

L’agenzia immobiliare che se ne occupa



La trattativa per vendere la Red Gate Farm è affidata, a livello globale, da Christie’s International Real Estate, e rappresentata localmente da Tom LeClair e Gery Conover, agenti di LandVest, affiliato esclusivo di Christie’s International Real Estate su Martha’s Vineyard.