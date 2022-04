Pantaloni a rete con strass. La moda pantaloni 2022 sta vedendo super novità, daI ritorno della vita bassa, a vere e proprie new entry, come l’ultima del momento, i pantaloni a rete con strass. Luminosi e provocanti stanno entrando in punta di piedi nei nostri armadi, ma ancora si deve ben capire effettivamente come poter indossare un capo tanto particolare e sfruttarne al massimo la bellezza e l’eleganza. Ecco quindi come abbinare al meglio questi innovatissimi pantaloni.

Pantaloni a rete con gli strass

Pantaloni a rete, ebbene sono arrivati. Possono essere di vari modelli, proprio come un vero pantalone; lunghi e aderenti come gli skinny, a pinocchietto, a sigaretta e via dicendo. Una cosa però è certa, questo capo è innovazione, e può diventare super glamour e raffinato se però abbinato giustamente. Chiamarli pantaloni sembra quasi esagerato, già, perché a primo impatto questo capo potrebbe sembrare una sorta di accessorio. Ed un po’ lo è, perché i pantaloni a rete con strass possono davvero fare la differenza in un outfit.

Questo nuovo modello di pantalone trasparente, sexy e raffinato sta comparendo sempre più sui social ma non solo. Anche Ilary Blasi infatti, in occasione dell’ultima puntata andata in onda de l’Isola dei Famosi li ha indossati, inutile dirlo, in modo divino. Chi non adora particolarmente le tute ma anzi ama la moda, i tacchi, e l’eleganza, non deve farsi scappare questa ultima tendenza. Vediamo quindi come poter indossare al meglio questi pantaloni a rete con gli strass.

L’abbinamento vincente

E’ da poco che stiamo vedendo indossato questo nuovo modello di pantalone, che pare essere agli esordi di una lunga carriera nel mondo della moda. Ma le idee preferite su come portarlo sembrano essere abbastanza chiare. Un capo tanto particolare e trasgressivo deve tassativamente essere accostato a qualcosa di più classico e semplice, se non si vuole cadere nella volgarità.

Non a caso, l’abbinamento che va per la migliore e che esalta i pantaloni a rete, è quello con un blazer. La taglia meglio se over-size, proprio come è stata sfoggiata dalla Blasi, per non lasciare troppo a vedere. Ideale sarebbe quindi un body tinta unita, pantalone a rete, e giacca elegante. Questa accoppiata, è sicuramente la vincente. Ma per chi non ama troppo essere in tiro, ci sono altri modi di poter indossare questo pantalone.

Per chi ama lo stile comnfy

Non c’è da temere per chi non vuole rinunciare ad indossare i pantaloni a rete, senza però dover per forza essere in super tiro. Come già detto, il capo è fin troppo particolare e quindi è bene accostarlo a qualcosa di più tranquillo. E cosa c’è di più semplice di una maglietta basic over size? Per chi ama essere originale ma rimanere comoda: maglietta lunga, pantalone a rete che sia stretto oppure largo a seconda dei gusti, sneakers ai piedi e borsetta. Ed il gioco è fatto.

Pantaloni a rete indossati come leggings per un tocco glamour

C’è inoltre un altro bellissimo modo di usare questi pantaloni a rete con gli strass. Il risultato è una via di mezzo tra i due stili sopra elencati, e si tratta di indossare questo capo come fossero leggings, oppure calze a rete. Quindi perché non abbinarlo sotto ad un vestitino elegante, magari cinto da una cintura abbinata all’argento degli strass del tuo nuovo pantalone? Senza esagerare con i colori e quindi rimanendo sui toni, un pantalone semi stretto a rete sotto un semplice abito magari a giacca, stravolgerà completamente il tuo look rendendoti unica e super glamour.