Ilary Blasi. Com’è cambiata la bellissima e amata conduttrice nel corso degli anni? La vulcanica presentatrice è una delle più amate dal pubblico sul piccolo schermo italiano. Ad oggi regina indiscussa dell’ Isola dei Famosi 2021. Spesso nell’occhio del mirino a causa dei “presunti e additati” ritocchini di chirurgia plastica. Sarà davvero così? La bella Ilary pare non abbia mai confermato di essersi sottoposta a tali trattamenti. Anzi, pare abbia lasciato proprio a Madre Natura questo compito. Un “cambiamento” (sempre stupenda) dato dal corso naturale del tempo.

Ilary Blasi ieri e oggi: com’è cambiata la bella presentatrice? Biografia, carriera e molto altro

In un servizio televisivo mandato in onda proprio all’interno del format tv Striscia la Notizia, qual è “Fatti e Rifatti” si è cercato di “smascherare” Ilary Blasi in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica. Non solo: sottolineando come la forma delle labbra e degli zigomi della showgirl siano innegabilmente cambiate nel corso degli anni. Ilary Blasi non ha mai confermato le voci riguardanti i ritocchini. Oltre ai presunti ritocchi al viso la showgirl potrebbe esser ricorsa alla chirurgia anche per aumentare la taglia del suo seno, ma anche su questa questione non vi sono conferme. Ilary Blasi è mamma di tre bambini, nati dall’amore per il marito Francesco Totti: Cristian, Chanel e Isabel.

Biografia e successo televisivo

Ilary Blasi nasce a Roma nel 1981, seconda di tre sorelle, figlia di Roberto e Daniela, originari entrambi di Frontone (in provincia di Pesaro e Urbino). Il nome viene scelto dal papà che, appassionato di film western, decide di chiamarla con il nome della protagonista di un western che gli era molto piaciuto, per l’appunto Ilary. L’ingresso di Ilary nello show-business avviene nel 1984, quando a soli 3 anni con la sua famiglia appare nello spot dell’Olio Cuore, accanto alla nota attrice Mariangela Melato. Negli anni successivi ripete l’esperienza prendendo parte a numerose campagne pubblicitarie, tra cui, Cicciobello, Rock (giocattoli), Renault, FIAT, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Sanson e Interflora.

A 17 anni partecipa al concorso di bellezza Miss Italia 1998, indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. Si iscrive al casting per il quiz preserale di Canale 5 Passaparola di Gerry Scotti, dove viene scritturata per l’edizione 2001-2002. Il 10 settembre 2001 debutta a Passaparola in qualità di valletta (con l’appellativo di “Letterina”), insieme a Daniela Bello, Silvia Toffanin, Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Ludmilla Radchenko. Ruolo che ricopre anche l’anno successivo nell’edizione 2002-2003. Ilary passa a Rai 2 per condurre l’edizione estiva del programma musicale Top of the Pops con Alvin, in tour tra Diamante, Cagliari e Tempio Pausania. Dal settembre del 2003 affianca invece Fabio Fazio nel suo nuovo programma Che tempo che fa, trasmesso su Rai 3 fino a maggio 2004. L’8 marzo 2004, nell’occasione della festa della donna conduce una puntata speciale de Le Iene show dove, oltre ai conduttori fissi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, è affiancata da Elisabetta Canalis e Kasia Smutniak. Ad oggi regina indiscussa della televisione italiana grazie ai format “Grande Fratello Vip” e “Isola dei Famosi”.

Ilary Blasi, post nuda in vasca col calice da champagne. La risposta di Totti lascia tutti senza parole

Fascino intramontabile per la bellissima presentatrice Ilary Blasi. Nelle ultime ore la presentatrice ha postato sui suoi profili social un’immagine nuda in vasca col calice da champagne. La risposta di Francesco Totti lascia tutti senza fiato. “Quella era sicuramente acqua” corredando il tutto con una serie di faccine che ridono. Una foto che lascia ben poco spazio all’immaginazione dai toni decisamente sensuali che ha fatto letteralmente il “boom” di like e commenti. Ilary Blasi nuda in vasca beve un calice stile champagne. Tra le migliaia di commenti divertiti dei fans, c’è quello del marito Francesco Totti.