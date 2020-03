Il baby shower è forse la festa più bella per una “Mom to be”. È una festa ed un augurio di benvenuto al bimbo da parte di tutte le amiche che aspettano di diventare “zie”. Questa ragazza però non è stata cosí fortunata, a quanto pare nessuna delle invitate si è presentata per festeggiare il nascituro, lasciando sola la mamma in un momento che dovrebbe essere pieno di gioia e regali.

Una brutta sorpresa per la futura mamma, nessuno di presenta al Baby shower!

La vicenda è accaduta in Messico, a Tampico. La futura mamma ha organizzato la festa nei minimi dettagli ricoprendo tutto di rosa, in vista della nascita della sua bambina. Tutti gli sforzi sono stati vani però perchè purtroppo al party non si è presentato nessuno. A correrle in soccorso è arrivata la zia, Lizeth Arianna Zapata. La donna ha avuto un lampo di genio ed ha deciso di farle una sorpresa, condividendo sulla sua pagina FB alcune foto dell’evento mostrando ai suoi follower l’assenza degli invitati. Nell’annuncio ha inserito persino l’indirizzo di casa ed ha scritto: «Mia zia ha organizzato un Baby Shower, che è iniziato alle 15:00, ma non si è presentato nessuno. Se volete divertirvi siamo qui». Che tenerezza!

Dopo l’annuncio arrivano decine di ospiti!

Sembrava un’idea un po “strana”, in realtà all’annuncio hanno risposto in tanti! Oltre ai tanti commenti di auguri, in molti si sono presentati all’evento, decine e decine di persone! Grazie al gesto generoso della zia, la futura mamma ha potuto festeggiare in mezzo a tanti ospiti felici di condividere con lei quel bellissimo momento. È stato un successo!

Una festa con tanti di pagliacci e musica!

All’annuncio hanno risposto anche due uomini vestiti da pagliaccio che hanno pensato di potare un po di musica e qualche scherzo alla futura mamma. In un attimo, il baby shower si è trasformato in una festa memorabile. Il giorno seguente, Lizeth ha condiviso le foto di tutti i doni che la donna ha ricevuto, sia dagli invitati sia donati dagli utenti inteneriti dalla storia. La stanza è piena di biberon, pannolini, salviettine, tutine e giocattoli per la piccola in arrivo. La mamma ora è felice, si legge dal sorriso soddisfatto.