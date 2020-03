La quarantena costringe alla chiusura totale, anche delle parrucchiere. Come si fa con la tinta? I capelli crescono e iniziano a farsi vedere i capelli grigi! Che ne dite di metterli in mostra, forse è arrivato il momento di seguire la moda dei “Granny hair”. Molte star americane non hanno avuto paura di mostrarsi alle telecamere con i loro capelli argento! Con il giusto taglio, i capelli grigi non “invecchiano”, anzi può rendere una donna più chic e audace! Non ci credete? Ecco alcuni esempi che vi faranno cambiare idea!

Capelli argento: non nascondeteli, vanno di moda!

Noi donne siamo ossessionate dalla paura di mostrare qualche capello bianco. La situazione che stiamo vivendo di certo non aiuta! Allora perchè non approfittare di questa emergenza e girarla a nostro favore! I capelli grigi vanno di moda, di esempi di donne bellissime ce ne sono tanti, guardate quanto è chic Maryl Streep nei panni della diabolica Miranda Priestly ne “Il diavolo veste Prada”. Si è vero stava semplicemente recitando, ma ora vi mostriamo foto di attrici famose paparazzate con una splendida chioma argento!

Star di Hollywood con i capelli grigi

Gli anni passano anche per le bellissime attrici di Hollywood. Arrivate alla soglia dei cinquant’anni, non è raro vederle paparazzate un po “trasandate”. Che sia una scelta di stile o un appuntamento mancato dal parrucchiere, i capelli grigi non le invecchiano per nulla! Anzi possiamo dire che le rendono più “interessanti” e chic, diciamo lo stesso effetto che ci fa nel vedere George Clooney. Prendete esempio da Jennifer Aniston o Penelope Cruz, fotografate mentre passeggiano per la città con la loro chioma argento! Guardate anche quanta eleganza in Demi Moore o Nicole Kidman!

Top model fanno dei capelli grigi il loro simbolo di riconoscimento!

Sono parecchie le modelle ultra 50enni che hanno fatto dei capelli grigi il loro simbolo! Caroline Labouchere è una bellissima modella di 55 anni, ha posato per copertine di fashion magazine di tutto il mondo. Sul suo profilo Instagram si legge “Old Grey Ambassador Model, Ultra runner, Speaker, Inspiring generations to be their best selves”. Anche la modella 56enne Kathy Jacobs è famosissima per il suo fisico mozzafiato ed i capelli grigi. Kathy Jacob ha anche sfilato per “Sport Illustrated” durante la “Miami Swim Week” di luglio 2019. Uno show rivoluzionario, che ha visto sfilare modelle in carne, rasate e in carrozzina, per un nuovo e allargato concetto di femminilità.

Capelli bianchi anche per le donne di potere!

Forse il colore grigio, o addirittura il bianco, siamo abituati a vederlo su donne di potere. Forse perché siamo state influenzati dalla cattiva Crudelia Demon de “La carica dei 101”, sicuramente dona un tocco di autorità e rispettabilità. A darne prova è Christine Laguarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, è una delle donne più potenti del mondo. Anche la stilista francese Marie Seznec Martinez ha saputo magistralmente tutte le fasi del “brizzolato” ottenendo un elegante e raffinato bianco candido.

Da Hollywood altre attrici con i “Granny hair”

Sempre da Hollywood troviamo altri esempi di bellissime attrici che hanno deciso di lasci