Natural beauty. Le star senza trucco e senza inganno si mostrano sui propri profili social senza un filo di make up. Addio ai filtri e ai giochi di luce. Giovani e meno giovani, le celebrità di tutto il mondo, sono pronte a sfidare i fantomatici e così definiti “canoni di bellezza” che la società impone come modello ideale, talvolta irraggiungibile, quando nella realtà empirica delle colse in realtà non esiste e non esisterà mai. Dietro fondotinta, blush e mascara c’è una bellezza al naturale senza eguali. Una bellezza naturale, che si accetta così com’è, senza artefici.

Moda 2021? Tra le tendenze più cool di quest’anno troviamo la “natural beauty”, cioè la ricerca costante di una bellezza molto naturale. Un ritorno alla semplicità estrema, senza ritocchi, filtri, o qualsiasi altro artificio. Belle così come si è, apprezzando i propri pregi ma ancor più i propri difetti. Il palcoscenico preferito da tutte le celebrità è Instagram: ogni account che si rispetti possiede una o più immagini delle star senza make up, o meglio, senza trucco. Immagini reali, lontane da stereotipi fissi e univoci e dal tanto e famigerato Photoshop. Foto che le ritraggono la mattina appena sveglie, in cui sono semplicemente loro stesse, talvolta con i capelli arruffati e spesso gli occhi gonfi. Belle a tutte le età, sempre e comunque. Interpreti di una nuova e riscoperta bellezza, talora controcorrente. Un’avvenenza interpretata nientemeno che dall’hashtag #nomakeup, rivelando tutta la loro naturale femminilità e beltà.

Belle senza artefici

Le star sono e rappresentano il simbolo di una nuova e riscoperta bellezza: addio ai filtri e al “ritocchino” estetico. Un nuovo capitolo dedito all’autenticità. La tendenza del momento è senza ombra di dubbio rappresentata dal selfie #nomakeup #nofilter che continua inesorabilmente a reclutare star. L’ultimo scatto senza trucco più rappresentativo della natural beauty è di Beyoncé: Queen B ha pubblicato sul suo sito diversi scatti dalle sue vacanze, compreso un primo piano con viso e capelli completamente al naturale: viso “pulito” e ricci ribelli. A testimoniare la propria bellezza “senza trucchi e senza inganni”, sono state anche Julianne Hough, la top model Adriana Lima, Lorde e Lady Gaga. Fuori dal web invece, per le star, quando non ci sono i selfie scattati appositamente, ci sono gli occhi indiscreti dei paparazzi che le immortalano fuori dalla palestra o dal supermercato, completamente al naturale, senza un filo di make up. Come è successo di recente a Cara Delevingne e Amanda Seyfried. Bellissime comunque, interpreti di un’avvenenza reale e fuori da qualsiasi stereotipo o canone rigido.

Natural beauty: talento e autenticità il binomio perfetto

Sono celebs talentuose che troviamo spesso sui red carpet più prestigiosi e sulle copertine e cartelloni dei magazine più patinati e fashionisti. Nel loro settore sono delle vere e proprie icone indiscusse e che, indubbiamente, sprigionano una straordinaria bellezza naturale. Ognuna è affascinante in modo singolare, senza aver bisogno necessariamente di ore di make-up per sfoggiare ed esaltare maggiormente la loro femminilità. E proprio per questo motivo non hanno paura di mostrarsi così come sono, al di là di quelli che vengono riconosciuti universalmente come difetti e dell’età, che mostra le rughe e una pelle non più fresca come quella di una ventenne. Ogni tanto sfoggiano altresì la loro capigliatura al naturale sorprendendo sempre i fan a causa di quanto sembrino diverse dal solito. Ariana Grande, ad esempio, è diventata abbastanza conosciuta per i suoi capelli lunghi e lisci, che in realtà così non sono. La cantante, infatti, ha dei ricci molto corti sotto tutte quelle extensions. E finalmente ha deciso di mostrarli sul proprio profilo social. Così come Jennifer Lopez, Jennifer Aniston e la cantante canadese Celine Dion. In Italia? Massime rappresentanti della bellezza naturale Aurora Ramazzotti, Arisa e Cristiana Capotondi.