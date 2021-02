La queen della pop music Jennifer Lopez ha fatto la sua apparizione sulla copertina del magazine Allure. L’occasione è tra le più patinate, perché quella che potrebbe sembrare una semplice (per J.Lo s’intende) cover, celebra invece il 30esimo anniversario della rivista. E Jennifer non avrebbe sarebbe potuta sembrare più Lopez di così.

Carismatica, magnetica e shiny ma con un quid in più: un cambio look che ha stravolto i suoi capelli lunghi e biondo caramello per un aggressivo taglio pixie. Vi ricordate dei Pixie Hair?! Se la risposta è no, allora cliccate QUI… Questa non è la prima volta che Jennifer Lopez sfoggia un’acconciatura extracorta, ma non succedeva da molto tempo. La queen ha osato un taglio simile nel 2002, per il film Enough. La versione 2021 dell’acconciatura è stata creata dal suo famoso hairstylist e direttore creativo di Color Wow, Chris Appleton. Per il look bagnato, ha usato il Color Wow Dream Coat For Curly Hair, per dare ai suoi capelli un po’ di definizione. Poi ha seguito Color Wow Pop e Lock Frizz-Control and Glossing Serum, per aggiungere lucentezza. Il mag Popsugar ha contattato l’hairstylist Chris Appleton per confermare se i pixie hair di Jennifer Lopez siano frutto di un buon paio di forbici o di una parrucca. In ogni caso il look è divino!

Nonostante il 2020 sia stato senza dubbio un anno difficile, ha anche donato a Jennifer Lopez molto da festeggiare. È iniziato con la sua indimenticabile esibizione del primo tempo del Super Bowl, ha visto la creazione del suo omonimo marchio di prodotti per la cura della pelle JLo Beauty e ha portato il suo nuovo singolo “In the Morning”. Che queen!