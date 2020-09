“L’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, diceva Giorgio Armani. Ed è una massima che ben sintetizza quella che è stata ed è la filosofia di Jennifer Aniston. L’attrice, non a caso, è considerata dai più un’icona grazie ad uno stile reso riconoscibile nel tempo. Dal suo guardaroba si percepisce tutta la sua personalità: mai eccentrica, sempre elegante. Come si legge in un articolo pubblicato ieri su ‘D.it Repubblica’ si potrebbe affermare, senza troppi giri di parole, che per gli eventi importanti l’antidiva per eccellenza ha scelto di indossare sempre lo stesso abito: un vestito nero, lungo, particolarmente scollato.

Jennifer Aniston eternamente giovane: indossa lo stesso abito da sera da 20 anni

Nel corso della sua carriera Jennifer Aniston più di una volta ha sfilato sul Red Carpet, dagli Oscar ai Golden Globes. D’altronde l’interprete ha recitato in film che si sono rivelati assai vincenti al botteghino, come Una settimana da Dio (2003), Ti odio, ti lascio, ti… (2006), Io & Marley (2008), Come ti spaccio la famiglia (2013), E ancora in Cake (2014), per il quale la Aniston ha ricevuto una candidatura per il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico e agli Screen Actors Guild Awards. Alle occasioni mondane la splendida 51enne si è presentata grossomodo sempre con lo stesso look: un abito dallo scollo a V e caratterizzato da una silhouette morbida come lingerie. Che fosse sottobraccio al suo Brad Pitt, al quale è stata legata dal 1998 al 2005, o ad un party di Vanity Fair, importa poco, l’attrice ha ripetuto quasi sempre il medesimo schema: un vestito da sera, morbido, dalla gonna asimmetrica, capace di valorizzare il décolleté, il suo vero punto di forza. Il colore prediletto dalla Aniston? Ovviamente il nero, che non tramonta mai.

Fascino intramontabile: un esempio per tante

Per nulla appariscente, anzi. A completare l’outfit i capelli sciolti, che le incorniciano il viso sempre uguale. Eh già perché Jennifer Aniston è di quelle attrici di Hollywood che sembrano aver fatto un patto col Diavolo, tanto è rimasta uguale a se stessa, a quella ragazza diventata famosa in ogni dove per aver interpretato il ruolo di Rachel Green nella popolare sitcom Friends (1994-2004). Parte da protagonista che le ha valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Strepitosa, Jennifer Aniston punto di riferimento per tante. Nel 2004 e nuovamente nel 2016 l’attrice è stata dichiarata la donna più bella del mondo dal periodico People; nel 2011 è stata dichiarata poi la donna più sexy di tutti i tempi dal magazine Men’s Health. E non è finita qui: nel 2012 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Leggi anche l’articolo —> Emmy Awards 2020: tutto il cast di Friends riunito a casa di Jennifer Aniston