Emmy Awards 2020. Uno degli eventi più conosciuti a livello globale. Il premio Emmy, chiamato anche Emmy Awards (o semplicemente Emmy) è il più importante premio televisivo a livello internazionale. È infatti considerato l’equivalente del premio Oscar per il cinema, del Grammy Awards per la musica e del Tony Awards per il teatro. Quest’anno gli Emmy Awards 2020 saranno caratterizzati da una reunion particolare e inaspettata: il cast completo di Friends insieme ancora una volta. Ha divertito e sorpreso come mai in precedenza il pubblico di tutto il mondo.

Il cast di Friends riunito ancora una volta in occasione degli Emmy Awards 2020

Era il 1994 quando Jennifer Aniston , Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry ed infine David Schwimmer entrano a far parte delle vite di milioni di telespettatori grazie a una delle serie tv più amate, celebri, divertenti e iconiche della storia. Qual è “Friends”. Jimmy Kimmel, conduttore di ben settantadue edizioni degli Emmy Awards (compresa quest’ultima); ha guidato il pubblico attraverso una speciale edizione dell’ evento che lo ha visto condurre da uno studio, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Le rigide misure di sicurezza hanno comportato ad una modifica nell’organizzazione e gestione di una delle manifestazioni più importanti d’America.

La sorpresa di Jennifer Aniston

La serata Primetime Emmy Awards ha vantato la presenza dell’attrice Jennifer Aniston. Quest’ultima ha lasciato improvvisamente lo studio per recarsi nella sua dimora. Qualche ora dopo il collegamento con il conduttore Jimmy Kimmel che nessuno si sarebbe mai aspettato. La bella Jennifer è divenuta così protagonista dell’inaspettata reunion. Dopo alcuni secondi di collegamento, Courteney Cox e Lisa Kudrow (entrambe protagoniste insieme alla Aniston della serie tv Friends) hanno fatto la loro apparizione accanto all’attrice lasciando il pubblico da casa senza parole. Le tre attrici hanno ironicamente comunicato di vivere insieme dal lontano 1994, ovvero dall’anno di debutto di Friends. Le risate e l’ironia di certo non sono mancate.

L’annuncio dell’episodio speciale di Friends direttamente dal Primetime Emmy Awards 2020

Nello stesso tempo aumenta sempre di più l’attesa per la reunion di Friends che riproporrà i sei attori protagonisti dopo oltre quindici anni di tempo. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero (del Coronavirus), le riprese dell’episodio speciale sono state slittate a data da definire. Quest’ultimo sarà trasmesso in onda su HBO Max.