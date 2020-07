Moda estate 2020: le combo super confortevoli e di tendenza da imitare

Moda estate 2020 all’insegna del “comfort” estremo, al centro di tutti i look e abbinamenti ideali per la calda stagione. Durante la stagione estiva, non si ha molta voglia di vestirsi con abiti sofisticati, privilegiando e preferendo look semplici e comodi. Soprattutto leggeri e freschi. Tutto ciò che serve è un po ‘di ricerca, sforzo, creatività e fantasia per creare outfit stilosi ma allo stesso tempo confortevoli. Le idee vestito che vi renderanno delle perfette fashioniste, si possono realizzare attraverso delle combo equilibrate, senza eccedere. Non solo confortevoli per la stagione a portata di mano, quindi; ma anche estremamente cool, troppo. Di seguito delle idee originali e stilose di look moda 2020, perfetti per la calda stagione estiva.

Moda estate 2020: le combinazioni perfette all’insegna del “comfort” e dello stile

Abiti midi con i sandali

Gli abiti midi con i sandali sono un must have per l’estate 2020. Comodi, freschi, leggeri: hanno tutte le caratteristiche perfette per essere considerati di stile e confortevoli. Per non rinunciare mai a comodità e femminilità.

Short e camicia over size

Irrinunciabili per l’estate e da sempre must have di tendenza, i tanto e amati short. Da abbinare con una camicia over size, perfetta sopra un crop top super sexy. Per essere eleganti ma allo stesso tempo seducenti. Look perfetto per una serata da aperitivo sulla spiaggia, o nel quotidiano street-style.

La moda estate 2020 all’insegna di top – top con sciarpa- jeans – sneakers

Novità assoluta per l’estate 2020: il top foulard. Come realizzarlo in semplici mosse

Denim, sneakers e top sono da sempre una delle combo perfette, da indossare in qualsiasi occasione. Soprattutto nell’ambito basic/casual. Per essere comode, sportive e cool. Irrinunciabili all’interno di un guardaroba modaiolo (fashion addicted) che si rispetti.

Gonna – Scarpe da ginnastica

Le sneakers sono perfette anche da abbinare ad una gonna di qualsiasi lunghezza

Mini Abito – Muli

Abito midi che riporta ad una notevole voglia di freschezza e leggerezza. Per essere sbarazzine in qualsiasi momento.

Pantaloni lunghi e sandali per la moda estate 2020

Per chi non vuole rinunciare al fascino del pantalone elegante lungo, abbinato a ciabattine o sandali. L’abbinamento di tendenza è servito!

Mini Abito – Button-Down – Sandali

La moda estate 2020 vede protagonisti gli abiti midi