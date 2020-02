Tutti i riflettori del fashion system sono puntati su Milano. A far chiacchierare però non sono solo le collezioni che sfilano in passerella, ma anche le star oltreoceano che tutti gli anni si affollano sul front row degli show più attesi. Il primo evento a fare incetta di star è stato ovviamente Gucci, guidato dal genio Alessandro Michele. Alla sfilata infatti era presente il tanto discusso Achille Lauro e il suo chitarrista Boss Doms, seduti accanto alla giovanissima attrice di “Baby” Benedetta Porcaroli. Ospite a sorpresa la splendida Dakota Johnson, in un sexy tailleur nero.

Volti famosi alla sfilata di Moncler

Anche durante la sfilata di Moncler si sono visti tanti volti noti, sia nazionali che internazionali. Grande ospite dello show è stato l’attore Will Smith, seguito dall’attrice Shailene Woodley, fino alla regina delle influencer Olivia Palermo e alle top models Elsa Hosk ed Eva Riccobono.

Alberta Ferretti, front row pieno zeppo di star famose

Durante la sfilata di Alberta Ferretti si sono presentate tantissimi volti famosi amanti del brand. Possiamo anche dire che nel front row vincono le donne. Se Bella Hadid è stata la regina della passerella, in prima fila dalla signora Alberta Ferretti c’era direttamente da Londra Lady Kitty Spencer, la nipote di Diana. E poi la top Valeria Mazza, la conduttrice tv Cristina Chiabotto, Elisabetta Canalis, e un folto gruppo di influencer, capitanate da Chiara Ferragni. Presenti anche Cristiana Capotondi, Greta Scarano, Giulia Bevilacqua e Greta Ferro.

Max Mara, tutte le star che amano il brand

Durante la presentazione della collezione della maison italiana Max Mara si sono visti molte star famose, principalmente italiane come Cristina Parodi, Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Giulia Michelini e Fiammetta Cicogna. Infine l’influencer americana Olivia Palermo.

Siamo solo alla seconda giornata della Milano Fashion Week, sono ancora tanti gli show che devono essere presentati, e nel prossimi giorni si terranno le sfilati di altrettanti brand famosi. Tra i più amati delle Star di Hollywood ci sono senza ombra di dubbio Versace, Moschino, Phillip Plein e Giorgio Armani. Saranno ancora tanti i vip internazionali e non faranno capolino tra gli show milanesi e noi li attendiamo ansiosi.