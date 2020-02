In questa edizione della Milano Fashion Week 2020 abbiamo grandi top-models calcare le passerelle e non solo. Una piccola modella ha attirato tutta l’attenzione del pubblico durante la sfilata di Elisabetta Franchi. Stiamo parlando di Francesca Icardi, figlia di Wanda Nara e del calciatore Mauro Icardi. La bambina infatti ha sfilato in passerella con un abito elegantissimo color rosa antico con la gonna di tulle in stile ballerina e un corpetto decorato con dei fiori a rilievo.

Francesca Icardi sfila in passerella con sguardo sicuro e fiero

Francesca Icardi seguirà di sicuro le orme di mamma Wanda. La bambina infatti ha calcato la passerella di Elisabetta Franchi tenendo la mano di una modella. Ma non fatevi ingannare dai 5 anni, Francesca non si è fatta tradire dall’emozione ed ha sfilato in perfetto stile top-model, sguardo fiero e sicuro di sè. Per la bambina era il debutto nella moda, chissà se a breve vedremo qualche altra apparizione.

Wanda Nara in prima fila assiste orgogliosa alla prima sfilata di Francesca

Wanda Nara, che attualmente è impegnata come opinionista al GF Vip, non ha potuto fare a meno di pubblicare qualche scatto della sfilata. Sotto il post pubblicato su Instagram (@wanda_icardi) ha incoraggiato la figlia ad inseguire i suoi sogni: «Troverai cattiverie, invidia e tanta difficoltà..ma la tua grintta e decisione e soprattutto passione devono calpestare ogni ostacolo! Vai avanti e insegui i tuoi sogni!»

Francesca Icardi, è la prima figlia che Wanda ha avuto dal calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi. Come ricorderanno bene i tifosi, Mauro Icardi salutò l’arrivo della primogenita indossando una maglietta con la scritta “Bienvenida Francesca” quando ancora giocava nell’Inter. La coppia ha avuto in seguito un altra bambina, Isabella nata ad Ottobre 2016. Chissà se anche lei fra qualche anno seguirà le orme della sorella.