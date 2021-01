Maxi-felpa extra-lusso Valentino. Un must have imperdibile per molti “fashion addicted” che non rinunciano al luxury nemmeno per i capi sporty. Cool e super femminile, questa felpa, sicuramente è un lusso per pochi. Total-black con cappuccio da uomo Valentino decorato con la stampa VLOVETN in bianco e rosso è perfetta abbinata, per esempio, a degli immancabili anfibi con la suola “tank”. Dal design sportivo, tecnologico, contemporaneo e di tendenza. Questo esclusivo modello urbano rispecchia le forme street fashion moderne basate sul minimalismo ma espresse con una moda di alto lusso dal fascino concettuale e soprattutto personale. La maxi-felpa è caratterizzata da fit cropped, per una unghezza di 54 cm, realizzata in materiale quale Jersey (94%Cotone; 6%Poliammide) ed inoltre è sfoderabile. Il suo costo? Da capogiro!

Diletta Leotta, è risaputo, sia una grande amante delle griffe e della moda. Come tutti, la famosa giornalista sportiva desiderata dall’intero universo maschile, si ritrova a trascorrere molte ore a casa, proprio come previsto dalle normative anti-Covid. Rimanere presso la propria dimora, non significa però rinunciare ad outfit modaioli. Proprio per questo, Diletta Leotta mostra a tutti i suoi amatissimi follower attraverso il proprio profilo Instagram; come indossare look comodi e confortevoli ma sempre di tendenza e trend del momento.

Diletta Leotta regina di stile e sempre di tendenza

Nelle ultime ore, la bellissima Diletta Leotta, sul suo profilo Instagram appare in un’immagine che la ritrae completa di una maxi felpa extra-lusso “cosy” ma brandizzata e griffata in bella vista. Per affrontare lo smartworking è proprio il dettaglio a fare la differenza. Le star non sono escluse da queste restrizioni e ne stanno approfittando per prendersi una pausa da tacchi a spillo, paillettes, abiti da sera e tubini. Diletta Leotta è solo una delle tante che documentano sui social le giornate tra le mura domestiche e, anche se una volta alla settimana continua a seguire le partite del campionato di Serie A per Dazn, per il resto lavora da casa. E in questo la Leotta si qualifica come regina anche del lifestyle ‘casalingo’. Capelli leggermente mossi, make-up naturale quasi assente, e una maxi-felpa che fa la differenza. Il costo? Davvero considerevole. Per il look casalingo della nota giornalista sportiva più desiderata dagli italiani (e non solo) la cifra si aggira intorno 890 euro. Sicuramente un lusso per pochi, dato il valore davvero importante.