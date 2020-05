Francesco Maurello si è scagliato contro Diletta Leotta: «Non fatevi abbindolare dalle persone, anche se hanno dei numeri grossi o sono personaggi famosi, per i soldi si fa tutto». Il riferimento risulta lampante, basta dare uno sguardo alle ultime storie Instagram della mitica Leotta. Ma approfondiamo meglio la questione…

Diletta Leotta approva eccome!

La 28enne Diletta Leotta, giornalista sportiva e ormai influencer seguitissima, pare abbia pubblicizzato tramite il proprio account Instagram un apparecchio di bellezza. «Ragazzi, finalmente sto provando questo macchinario fighissimo che mi ha consigliato la mia amica Victoria Cabello, che è ossessionata con le Kardashian e ha costretto mio fratello a prenderlo». La bionda esplosiva si è ripresa nello studio del proprio fratello, nonché chirurgo di fiducia, Mirko. La marchetta ha preso immediatamente vita, quando il duo ha presentato questo apparecchio mirabolante che promette un lato B degno solo della famiglia Kardashian. «Quattro sedute equivalgono a sei mesi di palestra!»

Le seguitissime storie Instagram si Diletta Leotta, hanno incuriosito moltissimi suoi follower ma non sono risultate affatto gradite a Francesco Maurello. Ex atleta, dottore in scienze motorie e personal trainer professionista: le ire di Maurello potrebbero avere un ben radicato fondo di verità. Tramite una lunghissima serie di storie, l’ex atleta ha spiegato che tale apparecchio pubblicizzato dai Leotta si serve della magnetoterapia.

«Mi sono imbattuto nelle stories di Diletta Leotta con un certo dottor Mirko Manola che fa il chirurgo plastico, quindi completamente fuori dal settore allentamento ed esercizio fisico. In queste stories si trattava un argomento riguardante l’utilizzo di un macchinario, chiamato EMSculpt, che naturalmente sarà direttamente collegato a questo chirurgo plastico che, a suo dire, con sole 4 sedute da 400 euro l’una, tra l’altro, vai ad equivalere 6-8 mesi di palestra. Cosa, scientificamente impossibile. Cara Diletta e caro dottor Mirko Manola mi spiegate cosa c’è dietro a questa cosa? Perché a me sa tanto di gabola». Maurello ha attaccato i due, accusandoli in buona sostanza di testimoniare il falso solo per i soldi. Per ora né Diletta né suo fratello Mirko hanno risposto alle critiche. Il Dottor Manola si è limitato a bloccare Maurello su Instagram, vedremo se Diletta deciderà di difendersi o meno.