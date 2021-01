Valentino live streaming. Una rivoluzione in campo della moda e non solo. A causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero, molti sono i brand e le Maison, che hanno sposato le sfilate virtuali e digitali. All’alba di un nuovo cambiamento? Staremo a vedere. Intanto, proprio nella giornata di oggi (martedì 26 gennaio) andrà in onda la diretta della nuova sfilata Haute Couture di Pierpaolo Piccioli.

Valentino oggi sfilerà live streaming. Alle ore 15 in diretta dalla Galleria Colonna, Sala Grande a Roma

La sfilata Valentino “CODE TEMPORAL” Haute Couture S/S 21, si preannuncia ricca di novità rivoluzionarie e significative per tutto il fashion system. Sfilate virtuali fanno rima con Pierpaolo Piccioli, suo talentuoso direttore creativo. Nel corso di qualche stagione, tra una collezione e l’altra, il Direttore Creativo ha saputo dare genesi ad un mondo virtuale suggestivo e coinvolgente, in grado di entrare altresì in connessione con gli spettatori. Pubblico connesso da tutto il mondo attraverso schermi, piattaforme digitali, che sono diventati parte di una nuova storia moderna e contemporanea.

Il “processo di couture verrà reinterpretato da zero”

Fashionisti curiosissimi ed in trepidazione contano le ore, i minuti e i secondi che mancano all’imperdibile evento firmato moda, e ovviamente Pierpaolo Piccioli. Valentino sceglie come location proprio la Galleria Colonna di Roma, per la precisione la Sala Grande, per filmare lo show della sua couture primavera/estate 2021. Per evidenziare altresì la maestria dietro la Couture di Valentino. La collezione, intitolata, Code Temporal sarà, poi, rivelata al grande pubblico nella giornata di oggi (martedì 26 gennaio) alle ore 15; come da calendario dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode francese, che ha già confermato che tutte le sfilate saranno in formato rigorosamente virtuale a causa dell’emergenza sanitaria.

Valentino e la sfilata “CODE TEMPORAL”

Della nuova collezione “CODE TEMPORAL” Haute Couture S/S 21 non si conosce ancora molto per ora. Il tutto verrà svelato durante la Paris Fashion Week attraverso una speciale presentazione ideata da Piccioli in persona, in collaborazione con l’artista britannico Robert Del Naja dei Massive Attack.