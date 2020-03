North West, 6 anni, fa il suo debutto nel rap salendo sul palco per la sfilata della Yeezy Paris Fashion Week 2020. Supportata dall’orgogliosa madre Kim Kardashian e dal papà designer Kanye West. La figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha sei anni, ed ha seguito le orme musicali di suo padre incastrando strofe mentre i modelli presentavano sfilando la collezione Autunno / Inverno 2020 del marchio Yeezy.

North West è figlia della celebrità, e sul palco ha ricalcato l’immagine di fiducia mentre, di fronte alla folla enorme, presentava i suoi orgogliosi genitori Kim, 39 e Kanye, 42, nonché la zia Kourtney, 40 e suo cugino Penelope Disick, sette anni.

Lunedì sera North West ha fatto il proprio debutto nel rap aprendo a sorpresa la vetrina Yeezy alla Paris Fashion Week.

Distinguendosi dai partecipanti, la star dello spettacolo sfoggiava un cappotto viola imbottito, abbinato a jogger larghi e a dei pesanti stivali impermeabili. Dopo il suo set di apertura da solista, il pluripremiato artista Kanye si è unito a North sul palco, con il clan Kardashian che incoraggiava il duo dalla front row. L’hitmaker di Jesus Walks appariva più alla moda che mai in un cappotto marrone scamosciato, che ha abbinato a jeans grigi scollati e stivali classici. North era decisamente nel suo elemento, la figlia di Kim e Kanye West, sei anni, ha seguito le orme musicali di suo padre mentre allacciava i testi mentre le modelle presentavano la collezione autunno / inverno 2020.

Le ciocche della brunetta sono state intrecciate in cima alla testa, in un’acconciatura identica a quella della madre. Il rapper ha invitato gli ospiti allo spettacolo in una maniera piuttosto originale. Una dozzina di uova di serpente a sonagli e un fascio di salvia, come rivelato dal partecipante Alyssa Vingan Klein, direttore editoriale della rivista Nylon, che ha twittato uno scatto dell’invito. L’originalissimo invito diceva: «Dalla famiglia West. Stagione Yeezy 8 marzo 2020. Attenzione: conservare in luogo fresco per evitare la schiusa. Ecco un piccolo pezzo della nostra casa a Cody Wyoming».