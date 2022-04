A differenza di molti hotel, non esistono soggiorni simili all’Origins Lodge. Questo non è il solito hotel dove bisogna stare attenti agli orari di check-out o della colazione. Infatti l’interno pernottamento sarà realizzato in base alle esigenze di ogni si solo ospite della struttura.

Origins Lodge Resort

All’arrivo all’Origins Lodge il concierge chiede ad ogni ospite che tipo di esperienza desideri, quindi pianificherà un itinerario da abbinare. I più spericolati possono dedicarsi all’avventura senza interruzioni: rafting, tubing, escursionismo, equitazione. Gli amanti del relax invece possono stare tutto il giorno in spa o la piscina riscaldata sulla tua terrazza privata. Qualunque cosa i futuri vacanzieri abbiano bisogno questo resort già lo ha. Gli 111 acri della tenuta ospitano un terzo della fauna selvatica del Costa Rica. Questa straordinaria posizione consentirà infatti di sentirsi molto vicino alla natura. Le camere sono incontaminate, nel senso che sono lontane dalla natura selvaggia. L’hotel è in realtà solo il cinque per cento della proprietà. Il proprietario conserva il restante 95 per cento come “santuario” della natura.

Il lusso sostenibile del Resort

L’entusiasmo del personale per la tenuta è simile all’orgoglio che tutti i costaricani hanno per la loro patria. Durante una passeggiata notturna nella natura intorno alla laguna, la guida potrebbe conviverete le affascinanti abitudini notturne di rospi e pesci esotici. Durante un’escursione fino alla cascata, un’altra guida potrebbe individuare un bradipo dormiente. «La fauna selvatica è ovunque in Costa Rica, ma questo è stato l’unico posto in cui mi sono avvicinato agli animali e lontano dalla folla di turisti che riempiono i parchi nazionali». Le stanze sono il santuario privato di ogni ospite del resort, con così tanta “terra in mezzo” che ad un certo punto sembrerà di possedere davvero quel terreno. Le dimore sono a forma di cupola con tetti vivi, sono progettati con cura per integrarsi nel paesaggio. Molti altri dettagli riportano all’amore per la natura, come i prodotti per il bagno realizzati con piante coltivate nella tenuta e presentati in bottiglie realizzate da indigeni della zona.

Le cinque stelle dell’Origins

Anche il caffè e i cioccolatini in camera sono prodotti dai locali. L’Origins guadagna sicuramente le sue cinque stelle, soprattutto perché si percepisce che quel lusso non sarà a spese della popolazione locale o della terra. Anche la maggior parte degli ingredienti freschi utilizzati nel ristorante in loco El Salto vengono coltivati qui. Ogni dettaglio è un promemoria di quanto la natura offre quando la proteggiamo e la curiamo.