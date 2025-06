Vacanze in Croazia: le mete più esclusive da scoprire

Organizzare vacanze di lusso in Croazia significa godersi una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, con oltre mille isole, coste spettacolari e una miscela irresistibile di cultura, natura e stile. Per chi cerca qualcosa di più raffinato rispetto alle classiche tappe del turismo di massa, esistono località che uniscono privacy, paesaggi incontaminati e ospitalità di altissimo livello. Ecco le mete più esclusive da scoprire e dove soggiornare per viverle al meglio.

Lopud: eleganza monastica e benessere sull’isola senza auto

Piccola e completamente pedonale, Lopud è l’isola ideale per chi desidera una pausa autentica e lussuosa. In questo paradiso senza auto, tra sentieri profumati di pini e spiagge nascoste, si trova il suggestivo Lopud 1483, un ex monastero francescano del XV secolo trasformato in un raffinato rifugio privato. Le cinque suite, arredate con opere d’arte contemporanea e mobili antichi, offrono una rara combinazione di spiritualità e design. Per chi preferisce un’ospitalità più moderna ma comunque esclusiva, c’è il Lafodia Sea Resort, con vista panoramica, centro benessere e spiaggia privata. Scopri anche le più belle mete per le vacanze in Costa Azzurra.



Vis: autenticità e charme retrò

Un tempo chiusa al turismo per motivi militari, l’isola di Vis è oggi una delle destinazioni più autentiche della Croazia. I ritmi sono lenti, le spiagge spesso deserte, e l’atmosfera conserva un fascino vintage che conquista al primo sguardo. Nel villaggio marinaro di Kut, l’elegante Hotel San Giorgio offre camere intime e curate, un ristorante con cucina tradizionale rivisitata e la sensazione di essere ospiti in una residenza privata più che in un albergo.

Korčula: storia, vino e residenze da sogno

Chiamata anche la “piccola Dubrovnik” per il suo centro storico fortificato, Korčula incanta con i suoi vicoli lastricati, i palazzi gotici e le baie turchesi. È anche l’isola del vino, patria del celebre Grk e di numerose cantine a conduzione familiare. Nel cuore della città vecchia si nasconde il sontuoso Lešić Dimitri Palace, dimora storica trasformata in hotel di charme. Ogni suite è ispirata a una tappa del viaggio di Marco Polo – che secondo la leggenda sarebbe nato proprio qui – e il ristorante propone una cucina d’autore che valorizza i sapori dell’isola.

Rovinj: arte, lusso e vista mare in Istria

Con i suoi tetti rossi affacciati sul mare e il campanile barocco che domina l’orizzonte, Rovinj è una delle cartoline più eleganti dell’Istria. Un tempo villaggio di pescatori, oggi è meta di artisti, architetti e viaggiatori sofisticati. Qui sorge il pluripremiato Grand Park Hotel Rovinj, struttura cinque stelle affacciata sulla marina e immersa nel verde, con una delle spa più grandi d’Europa, piscine a sfioro e ristoranti gourmet. Per un soggiorno adults only c’è anche il raffinato Hotel Monte Mulini, celebre per la sua atmosfera ovattata, il servizio impeccabile e l’accesso diretto alla spiaggia.

Mljet: natura selvaggia e silenzio assoluto

Chi cerca una fuga totale dal mondo troverà nell’isola di Mljet un rifugio perfetto. Quasi interamente coperta da boschi e con un parco nazionale che ospita due laghi salmastri, Mljet è una delle isole più verdi dell’Adriatico. In questo contesto incontaminato, si può soggiornare al Pansion Mali Raj, struttura elegante e riservata, incastonata nella baia di Saplunara, perfetta per esplorare l’isola in kayak o rilassarsi a bordo mare lontano da tutto.

Šipan: discrezione e fascino bohémien

La più grande delle isole Elafiti, Šipan è ancora poco toccata dal turismo internazionale. Le sue baie tranquille e i borghi di pietra attirano artisti e intellettuali in cerca di ispirazione. A Sudurad, affacciata sul mare, la Villa Rupčić accoglie gli ospiti in un’antica casa signorile restaurata con gusto minimalista. Un luogo perfetto per chi desidera rilassarsi nella quiete assoluta, con una barca a disposizione per esplorare le isole vicine.