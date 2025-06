Le più belle mete di lusso per i viaggi di giugno

In cerca di mete di lusso per i viaggi di giugno che siano lontane dalle solite rotte turistiche? Te le riveliamo noi! Giugno è il mese perfetto per partire: il clima è ideale in molte parti del mondo, le folle estive devono ancora arrivare e le tariffe sono spesso più vantaggiose rispetto ad agosto. Ma per chi cerca qualcosa di veramente esclusivo, lontano dalle rotte turistiche tradizionali, ci sono destinazioni poco conosciute che offrono lusso autentico, paesaggi incontaminati e ospitalità d’élite. Ecco cinque mete di lusso per un viaggio a giugno fuori dal comune, in resort e hotel da sogno.

1. São Tomé e Príncipe: lusso verde nell’Africa equatoriale

Nell’oceano Atlantico, al largo della costa del Gabon, questo piccolo arcipelago africano è ancora un segreto ben custodito. São Tomé e Príncipe è una delle mete più esotiche e sostenibili per chi ama la natura incontaminata e il silenzio. Foreste pluviali, spiagge vulcaniche, cacao pregiato e tartarughe marine sono solo alcune delle sue meraviglie. L’indirizzo perfetto? Il Sundy Praia Lodge, un resort eco-chic immerso tra gli alberi, con tende di lusso, ristorante gourmet e servizio personalizzato. Un paradiso per viaggiatori sofisticati in cerca di autenticità e comfort.

2. Laucala Island – Un’isola privata nelle Fiji

Chi sogna un’isola tutta per sé, troverà in Laucala Island la definizione stessa di lusso esclusivo. Situata in un angolo remoto delle Fiji, questa isola privata ospita solo un numero ristretto di ville, ognuna con piscina, giardino tropicale e servizio maggiordomo. Il resort Laucala Island Resort è un capolavoro di eleganza naturale: materiali locali, cucina organica e attività su misura che spaziano dallo snorkeling nella barriera corallina al golf vista oceano. A giugno, il clima è perfetto e l’isola è ancora fuori dai radar della massa. Un’esperienza di intimità assoluta.

3. Comporta – Il segreto chic del Portogallo

A solo un’ora da Lisbona, Comporta è un piccolo angolo di mondo ancora sorprendentemente tranquillo, ma amato da celebrità e intenditori. Pinete, dune, risaie e spiagge infinite creano un’atmosfera rarefatta, rilassata e bohémien chic. Tra le strutture più esclusive c’è Sublime Comporta, un resort che fonde design minimalista e calore portoghese, con ville immerse nel verde, spa olistica e cucina raffinata. Perfetta per chi cerca un’eleganza disinvolta e un ritmo lento ma sofisticato.

4. Isola di Sumba – Il lato selvaggio dell’Indonesia

Molto meno nota di Bali, ma altrettanto affascinante, l’isola di Sumba è la nuova frontiera del lusso tropicale. Qui si trova Nihi Sumba, premiato più volte come uno dei migliori resort al mondo. Situato su una spiaggia remota e spettacolare, questo rifugio offre ville con vista sull’oceano, spa nella giungla, surf privato e un profondo impegno verso la comunità locale. A giugno, le piogge sono finite e la natura esplode in tutta la sua bellezza selvaggia. Un luogo perfetto per rigenerarsi lontano da tutto, in un mix di avventura e raffinatezza. Scopri anche le più belle mete per le vacanze in Costa Azzurra.

5. Zighy Bay – L’eco-lusso tra le montagne e il mare dell’Oman

Sulla penisola di Musandam, in Oman, Zighy Bay è una baia segreta raggiungibile via fuoristrada, barca o parapendio. Qui sorge il resort Six Senses Zighy Bay, un gioiello architettonico costruito come un villaggio tradizionale omanita, ma con ogni comfort moderno. Le ville private hanno piscine, muri in pietra e tetti in palma intrecciata. A giugno, il mare è caldo e la sabbia dorata invita al relax. La spa pluripremiata, la cucina gourmet e le esperienze su misura (come la cena tra le montagne o lo snorkeling nel golfo) rendono questo luogo magico e remoto una destinazione perfetta per chi cerca privacy e meraviglia.